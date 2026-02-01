Tribuna libre
¿Mundial 2026 en USA?
¿A qué están esperando los cuarenta y siete equipos participantes en el Mundial de fútbol que se disputará este año en Estados Unidos, sobre todo México y Canadá, para pedir a voz en grito la suspensión o el boicot al campeonato?
México y Canadá son coorganizadores del Mundial. Y el ‘elemento del presidente’ norteamericano les amenaza, a uno con ser el estado número 51, y al otro con el muro y entrar en su territorio para acabar con el narcotráfico. Y están dispuestos a organizarlo con él. No lo entiendo.
En 1936, la Alemania de Hitler celebró los Juegos Olímpicos de Berlín y todas las naciones que participaron sabían que los nazis hacían cosas ‘raras’. Así y todo se dieron un baño de multitudes y admiración. Nos quedó el consuelo de que Jesse Owens se lo fastidió un poco.
Habría una forma de no suspenderlo y no sería muy difícil. Se reúne la FIFA y expulsa del Mundial a USA. Motivos sobran. A Rusia se le expulsó de todo por mucho menos, lo de Ucrania fue después. Se le dan dos o tres sedes más a México y Canadá, y el resto se trae a Europa, a países como Inglaterra, Alemania, Francia o España. Dos o tres sedes a cada una, y una vez terminada la fase de grupos, incluso también los dieciseisavos de final, todo vuelve al continente americano. Y que gane el mejor. Pero no en USA. Pero igual que lo pueden traer a Europa, lo pueden dejar en Sudamérica, donde también están capacitados para hacer lo mismo.
