El Lorca Deportiva vuelve a la senda de la victoria ante La Unión

El Lorca Deportiva regresó a la senda de la victoria tras imponerse a domicilio a La Unión, 1-2. Con este resultado, el equipo lorquino rompe una mini racha sin ganar de tres partidos. El cuadro de Sebas López realizó un partido muy serio. Supo sufrir cuando le tocó, mostró una actitud sobresaliente, jugó muy intenso y aprovechó sus ocasiones. Muy merecida la victoria del Lorca Deportiva ante La Unión Malacitano, que solo apareció en el tramo final del partido.

La próxima jornada habrá derbi en el estadio Artés Carrasco, ya que el Lorca Deportiva y el UCAM se enfrentarán desde las cinco. Dos equipos muy igualados se medían en un campo de reducidas dimensiones y de césped artificial. Más aficionados lorquinos en los montes aledaños que en el interior de la instalación, ya que la directiva local decidió que solo cuarenta localidades irían destinadas a la afición visitante, argumentando problemas de aforo. Estas no fueron vendidas. Los de fuera se ahorraron la entrada y vieron a su equipo, un poco lejos, pero sus ánimos se escuchaban.

El técnico aguileño del Lorca Deportiva, Sebas López, parcheó el lateral zurdo colocando a un derecho como Jaime Escobar, ya que el titular habitual, el bullense Morros, estaba sancionado. En la parcela ancha, el recién llegado Dani Garcia se ha ganado la titularidad, junto a Willy. En la banda derecha, Gabri López y Alex Peque en la izquierda. Adri Heredia volvía a la media punta y Naranjo como hombre más adelantado. En la primera vuelta, el equipo que entrena Jose Miguel Campos ganó en el estadio Artés Carrasco, por lo que el Lorca tenía dos objetivos: sumar los tres puntos y, a ser posible, superar a los unionenses en el golaveraje particular.

La afición del Lorca Deportiva presenciando desde fuera el partido / L.O.

Primera parte muy interesante entre dos equipos que demostraron conocerse bien. No había fisuras en las defensas, nadie controlaba el juego ni el medio campo, por lo que un error podía pasar factura a quien lo cometiera. La Unión empezó dominando algo más en los primeros minutos, pero no inquietó con peligro la portería de Fran Arbol, que repetía como titular. A medida que pasaban los minutos, el Lorca Deportiva fue haciéndose con las riendas del partido. Dani García con Willy se adueñaron de la parcela ancha y empezaron a llegar las hostilidades al área local. En el minuto veinticuatro, el meta Joel evitó con una gran intervención que el Lorca se adelantara en el marcador tras buen remate de cabeza de Naranjo.

El cancerbero de La Unión no pudo evitar el gol del Lorca Deportiva a los treinta y cinco minutos. Soler, que suele prodigarse mucho por su banda derecha, sacó un buen centro tras una gran acción, y Naranjo no perdonó, anotando su sexto gol con la camiseta del Lorca. El fútbol estaba haciendo justicia, ya que el Lorca estaba jugando mejor. En toda la primera parte no hubo ni una sola acción en ataque digna de mención de La Unión.Con esa ventaja lorquinista se llegó al descanso.

La segunda parte empezó igual que terminó la primera. Mucha intensidad, ganando todos los duelos y sobresaliente la actitud de todos los jugadores.Los lorquinistas tenían el balón, dominaban el partido y seguían llegando con peligro, sobre todo por las internadas de Soler por la derecha, un auténtico puñal.Otra de ellas acabó con el segundo en el casillero del Lorca Deportiva. Jugadón del veterano Soler por la derecha, pase atrás y Adri Heredia empujó a la red, estrenándose como goleador en la presente campaña. Los locales heridos en su orgullo intentaron reaccionar, pero los cambios introducidos por Jose Miguel Campos no surtían efecto.Pudieron acortar distancias en el minuto sesenta y dos, ya que Miguel Pérez estrelló un balón en el poste.

El Lorca Deportiva celebra el triunfo / Prensa Lorca Deportiva

Flaco favor hizo Karim a su equipo en el minuto setenta y cuatro. Realizó una entrada muy fea a Álvaro Martínez y el colegiado no pudo mostrarle la tarjeta roja. El futbolista del Lorca tuvo que ser sustituido por lesión.Esta acción y los dos goles que los lorquinistas llevaban de ventaja hundieron a La Unión, que, con un hombre menos, jugaba más con corazón que con cabeza.El Lorca seguía a lo suyo. Hizo el partido que le interesaba en ese momento. No pasaba por apuros en defensa; controlaba el juego teniendo el balón.

Sin embargo, los últimos minutos fueron para La Unión, quien, jugando con un hombre menos, mostró su mejor cara de todo el partido.En el minuto ochenta y ocho, pudo acortar Jaime Santos, pero dentro de los tres minutos de tiempo añadido, el visitante Chus Ruiz puso la incertidumbre en el marcador.