El Lorca busca la victoria frente a La Unión sin su gente

En un duelo directo de la zona media, los locales venden únicamente cuarenta entradas

Sesión de entrenamiento del Lorca Deportiva esta semana

Sesión de entrenamiento del Lorca Deportiva esta semana / Prensa Lorca Deportiva

Cayetano Montiel

En el diminuto campo totanero de Valverde Reina, a partir de las 12.30 horas, va a tener lugar el partido correspondiente a la jornada 20 en el grupo IV de Segunda RFEF. Se enfrenta La Unión, un equipo plagado de murcianos que quiso emigrar a Málaga; y el Lorca Deportiva, enrabietado, ya que la entidad local sólo ha permitido la venta de cuarenta entradas para sus aficionados.

El equipo local entrenado por el mazarronero Jose Miguel Campos está en la novena posición con un punto mas que el Lorca, por lo que se trata de un duelo directo entre dos conjuntos que quieren mirar hacia arriba. La Unión viene de empatar en Melilla y el Lorca, pese a merecer la victoria, igualó con el Recreativo de Huelva. José Miguel Campos no podrá contar con Josema, mientras que Sebas López no lo podrá hacer con Morros, ambos sancionados para el partido de esta tarde.

