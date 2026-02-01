Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inflación en la Región de MurciaInmunización contra la bronquitisCarlos Alcaraz contra DjokovicMultas por el transporte en MurciaImportante de enero
instagramlinkedin

Baloncesto

Liga Endesa: UCAM Murcia - Barça, en directo

Sigue cuarto a cuarto el inicio de la segunda vuelta de la ACB para el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes

Will Falk y Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio.

Will Falk y Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio. / Juan Carlos Caval

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents