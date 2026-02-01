Baloncesto
Liga Endesa: UCAM Murcia - Barça, en directo
Sigue cuarto a cuarto el inicio de la segunda vuelta de la ACB para el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes
En directo: UCAM Murcia - Barça (19.00 horas, DAZN)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así esta la clasificación de la Liga Endesa
- Previa: El UCAM Murcia quiere seguir bailando entre gigantes
