Kariuki Wanjiru y Dominika Stelmach ganan la TotalEnergies Murcia Maratón más internacional

El keniata Peter Kariuki Wanjiru, de 43 años de edad, y la polaca Dominika Stelmach, una especialista en carreras de montaña, han sido los ganadores de la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida, una prueba que ha reunido a más de once mil participantes entre las tres distancias.

Dioni García

Wanjiru, que la semana pasada ganó la Media Maratón de Getafe, se quedó cerca del récord de la distancia que estableció el año pasado 2h.15:35 el marroquí afincado en Ceuta Bilal Marhoum. El campeón de esta edición, que se ha deshecho de la compañía de Redouan Nounini, quien ha sufrido unos calambres que le han hecho pararse, ha ganado con una marcha de 2h.16:53. La segunda posición se la ha adjudicado el británico William Strangeway, con 2h.18:42, quien en el tramo final ha dejado atrás a Nouini, que ha entrado en meta con 2h.22:44.

Dioni García

En la clasificación femenina, ninguna de las corredoras africanas que llegaron con buenas marcas ha estado entre las mejores. La campeona, con 2h.36:37, ha superado a la vencedora y defensora del título conquistado hace un año, la australiana Melisah Gibson, que ha acabado con 2h.41:27. La tercera posición ha sido para Lindy Van Zuilekom, una clásica ya en la cita murciana, con 2h.48:00.

Media maratón para dos atletas africanos

El keniata Samson Kipyego Bil, de 23 años de edad, y la marroquí Oumaima Saoud, de 29, se han proclamado ganadores de la distancia de media maratón.

Kipyego, que no ha logrado batir el récord de la distancia que estableció hace un año el marroquí afincado en Algemesí Mustaphe El Aziz, ha cruzado la meta en la Plaza de la Cardenal Belluga con un tiempo de 1h.03:97, con un segundo menos que el también keniata Kelvin Chirchir, con 1h.03:08, en un final donde no ha habido sprint final porque ambos atletas han pactado su entrada en esas posiciones. En tercera posición ha acabado el marroquí Moussab Hadout, de 37 años, con 1h.03:22.

Por su parte, Oumaima Saoud, doble medallista de oro en los Campeonatos de Arabia y bronce en unos Juegos del Mediterráneo, ha batido el récord de la prueba con un registro de 1h.12:00. Oumaima se ha escapado en los dos últimos kilómetros de Katherine Tisalema Puruncaja, que ha llegado a meta con 1h.12:14. En tercera posición ha concluido la marroquí Fatiha Asmid, de 33 años, con 1h.13:14. La mejor murciana ha sido María Martínez Alburquerque, séptima clasificada con 1h.21:11.

Jarkko Jaryenpaa y la escocesa Natalie Wangler ganan la 10K

El finés Jarkko Jaryenpaa y la escocesa Natalie Wangler, que se han quedado muy cerca de batir los récords de la distancia, se han impuesto en los 10K.

Jarkko Jaryenpaa, con un registro de 30:29, se ha impuesto en una prueba con doce corredores por debajo de los 33 minutos, al marroquí afincado en Cieza Otmane Raougui, del UCAM Cartagena, que ha sido segundo con 31:59, mientras que el británico afincado en Torrevieja Stuart Spencer, con 32:06, ha sido tercero con 32:06. En un destacado sexto puesto ha concluido el lorquino Mario Molina Salas, con 32:26.

Dentro de la prueba femenina, Natalie Wangler, llegada desde la ciudad de Edimburgo, ha cruzado la línea de meta en primera posición con un tiempo de 36:21, superando a la finlandesa Emilia Siltanen, ganadora el año pasado en los 10K, que ha marcado un tiempo de 36:30. El podio lo ha completado Valentina Batani, con 37:44. Sexta ha sido la murciana Laura Nicolás Moreno, del Grupo Alcaraz, con 38:39.

Noticias relacionadas

Entre las tres distancias de la cita que organiza el club Murcia Challenge, se han dado cita más de once mil corredores. Se trata de la edición más internacional, con más de 2.200 participantes llegados desde 83 países gracias a que la prueba ha conseguido la etiqueta Label de la Federación Internacional de Atletismo, que la ha convertido entre las cuatro más importantes del país.