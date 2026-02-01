El Hozono Global Jairis regresa al Fausto Vicent para recuperar su buena marcha

El Hozono Global Jairis Alcantarilla, después de perder por 85-71 en la cancha del líder Casademont Zaragoza y ver truncada una racha de cinco victorias consecutivas en la Liga Femenina Endesa de baloncesto, tratará de iniciar una nueva secuencia positiva este domingo en casa frente al colista Spar Gran Canaria.

El encuentro, correspondiente a la decimonovena jornada liguera en la máxima categoría femenina a nivel nacional, comenzará a las doce del mediodía en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla y las de Bernat Canut lo afrontarán otra vez sin la alero francesa Kendra Chery, lesionada, y con la intención de mantener el buen tono colectivo de las últimas semanas.

El Jairis, que peleó por ganarle al mejor equipo de la competición, un Casademont que lleva 17 victorias en 18 encuentros en el campeonato y 15 consecutivas y que impuso su ley en el último cuarto en el pabellón Príncipe Felipe, tendrá el calor de su afición para buscar el que sería su duodécimo triunfo.

Las murcianas, cuartas en la clasificación con un bagaje de 11-7, aparecen por detrás de las zaragozanas y también del Spar Girona y el Valencia Basket, que acreditan un 16-2 y un 14-4, respectivamente.

La jugadoras del Hozono Jairis, felicitando a Lou López-Sénéchal tras una canasta. / Jairis

Enfrente estará en esta ocasión un Granca que cierra la tabla con sólo tres partidos ganados, que acumula seis reveses seguidos y al que vencieron en la primera vuelta por 73-92 el pasado 12 de octubre dentro de la segunda fecha liguera.

Las canarias, dirigidas ahora por Rafa Calvo, cuentan con en sus filas con la máxima anotadora de la competición, la francesa Axelle Merceron, quien promedia casi 19 puntos por partido. Con la dirección de Paula Estebas, las isleñas atesoran una plantilla de puro físico y capacidad reboteadora.

"Ellas tienen a la máxima anotadora de la Liga y las incorporaciones que han hecho durante la temporada les han ido bien porque son jugadoras con capacidad", indicó Canut refiriéndose al equipo que ostenta el farolillo rojo.

"Si no tenemos disciplina a nivel defensivo y perdemos balones ellas son capaces de correr bien la pista y anotar con facilidad", añadió el ilerdense.

"Hemos trabajado bien, dimos dos días de descanso tras el partido de Zaragoza y estamos entrando en esta dinámica de jugar un encuentro semanal, lo cual nos permite conocernos mejor, entrenar mejor y preparar más cosas", comentó ya en alusión a su propio equipo.

Noticias relacionadas

Además, el de La Seu de Urgell afirmó que seguirá sin poder contar con Chery. "Continúa parada y su lesión ya no sé si es una cuestión física o hay una cierta incertidumbre mental. Kendra tendría que empezar el trabajo con el equipo y de momento no lo está haciendo", manifestó al respecto.