El finés Jaryenpaa y la escocesa Wangler ganan los 10K de la Murcia Maratón

La TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida, que se disputa este domingo, ya tiene a sus primeros triunfadores. El finés Jarkko Jaryenpaa y la escocesa Natalie Wangler, que se han quedado muy cerca de batir los récords de la distancia, se han impuesto frente a la Catedral en una jornada donde no ha aparecido el temible viento que ha azotado la Región en la última semana.

Jarkko Jaryenpaa, con un registro de 30:29, se ha impuesto en una prueba con doce corredores por debajo de los 33 minutos, al marroquí afincado en Cieza Otmane Raougui, del UCAM Cartagena, que ha sido segundo con 31:59, mientras que el británico afincado en Torrevieja Stuart Spencer, con 32:06, ha sido tercero con 32:06. En un destacado sexto puesto ha concluido el lorquino Mario Molina Salas, con 32:26.

Dentro de la prueba femenina, Natalie Wangler, llegada desde la ciudad de Edimburgo, ha cruzado la línea de meta en primera posición con un tiempo de 36:21, superando a la finlandesa Emilia Siltanen, ganadora el año pasado en los 10K, que ha marcado un tiempo de 36:30. El podio lo ha completado Valentina Batani, con 37:44. Sexta ha sido la murciana Laura Nicolás Moreno, del Grupo Alcaraz, con 38:39.

Noticias relacionadas

Entre las tres distancias de la cita que organiza el club Murcia Challenge, se han dado cita más de once mil corredores. Se trata de la edición más internacional, con más de 2.200 participantes llegados desde 83 países gracias a que la prueba ha conseguido la etiqueta Label de la Federación Internacional de Atletismo, que la ha convertido entre las cuatro más importantes del país.