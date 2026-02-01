El FC Cartagena, colista en la clasificación parcial de 2026

Ya no es ningún secreto que el Fútbol Club Cartagena está en crisis. Además del complicado escenario institucional, que lastra las opciones en el mercado para mejorar la plantilla, el aspecto deportivo ha sufrido un claro retroceso desde el inicio de temporada. Ha perdido prestigio el Cartagena. Ha dejado de ser considerado candidato al ascenso para pelear por mantener la categoría. Así lo demuestran sus números desde noviembre, agravados en diciembre y catastróficos en enero. En una clasificación parcial desde año nuevo, el cuadro cartagenero es el peor del grupo 2 de Primera RFEF.

Los datos asustan a la parroquia albinegra. El equipo albinegro apuntó a lo más alto de la tabla en octubre con una merecida segunda posición y una única derrota en los primeros dos meses de competición. Si bien es cierto que sólo logró sumar dos victorias seguidas en una ocasión. No obstante, ahí se torció todo. Coincidiendo con el amago de venta del club que no terminó de concretarse, el equipo bajó su rendimiento sobre el césped. Desde entonces -desde ese famoso partido contra el Villarreal B entre protestas-, tres victorias en trece partidos han alejado al equipo del Cartagonova de cualquier objetivo mayor.

Peor se pone la cosa si analizamos el pasado mes de diciembre. Un mes con úncamente tres jornadas debido al parón navideño. Fue la primera vez este curso en la que el equipo hiló dos derrotas: contra el Real Murcia (0-1) y contra el Nàstic (2-0). El año nuevo trajo un nuevo Cartagena en lo institucional con la desvinculación de Duino Inversiones y el cambio de propiedad, ahora en manos de Arribas a través de Cortadone. Pero no cambió nada en el terreno de juego. Empeoró lo anterior mientras destapaba el terrible escenario económico.

Termina enero y el Cartagena no ha ganado ningún partido. Ha perdido tres y ha empatado otros dos, uno de ellos casi de milagro. Tablas en Alcorcón, derrota en casa frente al Ibiza, derrota en Villarreal, empate milagroso contra el Europa y nuevo fiasco contra el Hércules. Dos puntos de los últimos 15 y una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Eso, sin contar el desastroso balance de goles a favor y en contra, que arroja un negativo de seis tantos con 4 anotados y 10 recibidos.

En este periodo, el conjunto albinegro es el peor de su grupo, lo que refleja el momento que viven los cartageneristas. De esta manera, no puede mirar hacia arriba el club de Alejandro Arribas, que sigue buscando sustituto a Javi Rey en el mercado y que ni siquiera puede inscribir a Raúl Guillén como técnico en funciones. Ahora mira hacia abajo a un descenso que se acerca peligrosamente.

No le ha servido al Cartagena la condición de recién descendido. Está muy lejos de situarse entre los mejores del grupo, que ya se alejan a más de 14 puntos. Más cerca está de perder la categoría, por increíble que parezca, un año después de militar en el fútbol profesional. Sólo supera al Juventud de Torremolinos, que cierra el descenso, por dos puntos. La 'buena noticia' para el cuadro portuario es que sólo uno de los equipos en descenso está en precisposición de luchar por la permanencia, mientras que los otros cuatro puestos parecen estar destinados a Betis Deportivo, Marbella, Atlético Sanluqueño y Sevilla Atlético.

Para no entrar enpeligro, debe cambiar el Cartagena sus guarismos, que ahora mismo están incluso por debajo de estos equipos prácticamente desahuciados. En el vestuario no quieren dejar de «creer» en que pueden lograr el objetivo del play off, como expresó Álex Fidalgo tras el partido del viernes. Sin embargo, la jornada de hoy puede alejar los puestos de privilegio a los ocho puntos. Queda mucho por jugar y mucho aún por decidir, pero la línea de este Cartagena es preocupante. La peor en 2026.