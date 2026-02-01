La Deportiva Minera quiere afianzarse en la zona noble

La Deportiva Minera y el Linares Deportivo miden fuerzas este mediodía, a partir de las 12:00 (televisado por Web Directo), en el estadio Ángel Celdrán. El choque enfrenta a dos clubes con mucho más en común de lo que refleja la clasificación: ambos representan a localidades marcadas por la minería y comparten una identidad forjada en el esfuerzo y la tradición obrera.

Los duelos entre rojillos y linarenses siempre tienen un componente especial, pero el contexto actual añade aún más interés. La Deportiva Minera llega a la cita en plena dinámica positiva y asentada en puestos de play off de ascenso tras firmar una racha de tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas. El conjunto dirigido por Checa ha dado un paso al frente en el momento clave de la temporada y quiere consolidar su candidatura a pelear por cotas mayores.

El triunfo del pasado fin de semana en El Rubial ante el Águilas, que llegaba como líder de la categoría, supuso un auténtico golpe encima de la mesa. Un resultado que reforzó la confianza del vestuario y que ahora necesita continuidad en casa, donde la Minera está llamada a cimentar gran parte de sus aspiraciones. El Ángel Celdrán se presenta, una vez más, como un escenario clave para seguir sumando puntos y mantener la plaza en la zona noble de la tabla.

Además, el cuadro cartagenero cuenta con un refuerzo reciente para este tramo decisivo del curso. Fran Viñuela, extremo procedente del Xerez Deportivo FC, ya trabaja a las órdenes de Checa con el objetivo de aportar desborde y profundidad en ataque, y convertirse en una pieza importante en la pelea por el play off o el ascenso directo.

Enfrente estará un Linares Deportivo que también atraviesa un buen momento. Dos victorias consecutivas han permitido al conjunto linarense tomar aire y alejarse de la zona de descenso, situándose ahora en la zona media de la clasificación. El equipo visitante afronta el encuentro con la ilusión de prolongar su racha positiva y empezar a mirar con más ambición hacia la parte alta de la tabla.

No en vano, una victoria en el Ángel Celdrán permitiría al Linares igualar a puntos con la Deportiva Minera, lo que da una idea de la importancia del choque para ambos contendientes.