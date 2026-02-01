La Deportiva Minera pasa por encima del Linares y se lanza a por el liderato

La Deportiva Minera firmó este domingo la victoria más contundente de la temporada. El conjunto cartagenero arrolló por 5-0 al Linares Deportivo en un partido perfecto, sin fisuras, dominado de principio a fin y que confirma el extraordinario momento de forma del equipo dirigido por Checa, que suma 13 de los últimos 15 puntos y se sitúa de lleno en la pelea por el liderato.

Desde el pitido inicial quedó claro que la Deportiva Minera quería mandar. Con una presión alta, ritmo intenso y mucha personalidad, el cuadro rojillo se adueñó del balón y encontró premio muy pronto y de la manera menos esperada. En el minuto 12, un saque de banda de Kike Carrasco se convirtió en una asistencia medida para Roberto Alarcón, que se elevó con autoridad para conectar un cabezazo impecable y abrir el marcador. El cuadro cartagenero se ponía por delante en la primera ocasión clara del choque. El 1-0 no hizo más que reforzar la confianza local.

La fotos del Dportiva Minera contra el Linares Deportivo / Loyola Pérez de Villegas

El partido terminó de romperse apenas cinco minutos después. Israel García vio la roja directa tras impactar con la bota en la cabeza de Mirapeix al intentar una chilena, una acción peligrosa que dejó al Linares con diez y allanó aún más el camino para los cartageneros. La Minera supo manejar los tiempos con madurez y volvió a golpear antes del descanso. En el minuto 35, Kike Carrasco volvió a ser protagonista con un centro desde la derecha que encontró a Omar Perdomo, el hombre gol de este equipo, que esta vez sorprendió rematando de cabeza para firmar el 2-0. Un tanto que reflejaba la superioridad absoluta de los locales y, a partir de ahí, el encuentro se jugó prácticamente en una sola dirección.

Si alguna duda quedaba, el segundo tiempo se encargó de disiparla por completo. No hubo reacción visitante ni concesiones por parte de la Minera, que mantuvo la intensidad y el hambre. En el minuto 62, Pitu aprovechó un balón suelto dentro del área para anticiparse a la zaga linarense y marcar el tercero, desatando ya la euforia en la grada, en especial en ese fondo.

El tramo final tuvo un nombre propio: Rubén Mesa. El capitán cerró la goleada con dos tantos prácticamente calcados, ambos con disparos cruzados llenos de calidad y determinación, demostrando su liderazgo y su olfato goleador. Incluso tuvo en sus botas el sexto, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

El 5-0 final resume a la perfección lo vivido sobre el césped: una victoria incontestable, posiblemente la más convincente del curso, que reafirma a la Deportiva Minera como uno de los equipos más en forma del campeonato y refuerza su candidatura a todo.