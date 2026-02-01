El Cieza arrolla al Santa Cruz y se queda sin perseguidores

El Club Deportivo Cieza dio este fin de semana un golpe casi definitivo sobre la mesa en su camino hacia la Segunda Federación. El conjunto espartero se impuso con autoridad por 0-3 al Atlético Santa Cruz en Llano de Brujas en un partido que dejó resuelto antes del descanso y que confirma la superioridad del líder en este tramo decisivo del campeonato.

Los de Ranko Despotovic salieron decididos a no especular y pronto comenzaron a imponer su ritmo ante un Santa Cruz superado por la intensidad y el orden visitante. El gran protagonista de la tarde fue Darío, que volvió a demostrar por qué es una de las piezas clave del Cieza. En el minuto 26, el delantero aprovechó una magnífica asistencia de Sergio Camacho para cruzar el balón con precisión y batir a Vivancos, abriendo un marcador que ya no se movería a favor de los locales.

Lejos de conformarse, el Cieza siguió dominando el encuentro y volvió a golpear antes del descanso. En el minuto 40, Darío repitió fórmula con otro disparo cruzado, imposible para el guardameta del Santa Cruz, dejando el partido muy encarrilado al término de la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto local intentó reaccionar, pero lo hizo más con corazón que con claridad. El control del juego siguió siendo del Cieza, que supo manejar la ventaja con madurez y sin conceder ocasiones de peligro. Ya en el tramo final, un potente disparo de Ayob sentenció definitivamente el choque y puso el definitivo 0-3 en el marcador.

Con este triunfo, el Cieza amplía su ventaja hasta los 10 puntos sobre el Real Murcia Imperial y acaricia un ascenso a Segunda Federación que, salvo giro inesperado, parece cada vez más cercano.