Adrián Hernández vuelve a La Constitución con el Águilas FC

Partido especial para Adrián Hernández el de esta tarde en la Constitución de Yecla. Visita con el Águilas FC al Yeclano, equipo al que ha entrado en las últimas cuatro temporadas, por lo que será diferente para el entrenador ahora costero.

Cita a la que acuden los blanquiazules con la intención de lograr una victoria con la que recuperarían el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF, para la que sigue sin poder contar con el capitán Mario Abenza y tiene la más que dudosa participación de Antonio Sánchez. Sin embargo, recupera al central Ebuka.

El resto del equipo variará poco con respecto al que se enfrentó a la Minera. Por lo que, a Salcedo en la portería le podrían acompañar Terranova y Héctor Martínez en los laterales, con Uri y Ebuka en el centro de la defensa; Yasser y Mateo en el doble pivote, con Javi Pedrosa y Castedo en os extremos; y la punta para Boris Kouassi y Chris Martínez.