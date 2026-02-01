Adrián Hernández sale líder de La Constitución

El Águilas de Adrián Hernández vuelve al primer puesto de la clasificación tras la victoria por la mínima al Yeclano en La Constitución. El técnico de Churra dio la master class competitiva que se esperaba en el lugar donde fue feliz y aprovechó uno de los dos errores vulgares de los locales para aprovechar el tropiezo del UCAM.

El partido tenía una atmósfera muy particular. En los locales giraba entre el trauma de la grada todavía latente del descenso de Primera Federación, la nostalgia de una etapa histórica ante la visita de Adrián, las ganas de redimir algunos reproches pendientes y la fatiga de los sobresaltos de un mercado de invierno que está impidiendo trabajar con templanza a Iván Ruiz. En los visitantes, las dudas que generan varios partidos sin ganar, la pérdida del liderato la jornada anterior y los flashbacks emocionales de su míster rememorando una segunda vuelta pasada aciaga.

Ambos conjuntos salieron fuertes, con un Yeclano que pronto sacó un córner, y con un Águilas que corregía lo que había pedido su entrenador respecto a las primeras partes anteriores. La primera intervención de portero fue de Salcedo, que sacó los puños en una falta de Jordan. Los respectivos planes de partido eran previsibles, y tal y como se estaba dando el ecuador de la primera parte, la igualada era la opción de menor riesgo en las apuestas.

Sin embargo, el Yeclano comenzó a percibir cierta despresurización de la cabina, situación que ya se dio en Linares en algunas fases, algo que el Águilas no iba a desaprovechar. Previo aviso de una cesión errónea de Nani que salvó Iker evitando el remate de Pedrosa en boca de gol, la defensa azulgrana fue incapaz de despejar con garantías una bola que se enganchó dentro del área tras varias segundas jugadas y Boris la tocó hacia el lado donde apareció Javi Pedrosa para marcar. Como buen ex azulgrana y abanderado del inolvidable ascenso, no celebró el tanto en un templo que le echó de menos en Primera Federación.

El Yeclano estuvo minutos desorientado entre el error, el altísimo ritmo aguileño y mínimas decisiones arbitrales inexplicables que dieron, como ejemplo, que Aitor se fuera sin amonestación tras una amplia hoja de servicios. Maquillaron los locales las sensaciones en los seis minutos de añadido, donde un centro de Asier sin rematador amplió el bagaje de acercamientos tras más de veinte minutos sin pisar el área de Salcedo.

Los jugadores del Águilas celebran el gol de Pedrosa / L.O.

Al descanso, con un Águilas repleto de alternativas gracias al zurrón invernal de Alfonso García, la situación no era halagüeña para un Yeclano que sentía la ausencia de Totti, pese a que el debut de Unai Rementería obtuviera una nota muy aceptable, y al carecer además del fondo de armario por un problema federativo del fichaje Borona. Iván Ruiz dejó al amonestado Iker en el vestuario para pasar a defensa de cuatro, buscando más efectivos en zona de creación. Y al primer minuto, el Águilas avisaba a la contra que, en cualquier transición rápida, podía sentenciar el choque.

La siguiente fase del choque parecía que, en sensaciones, planta y comodidad sobre el césped, el equipo de Adrián Hernández fuera el local y el Yeclano ese equipo visitante que no termina de saber cómo afrontar un partido en La Constitución. Solo a los quince minutos, cuando se comenzó a dar un correcalles de opciones para ambos, el guion se salió levemente de lo que el plan de partido del de Churra impuso en general.

La entrada de Jaime y De Vicente en los locales dio algo más de luz entre líneas, donde había mucha dificultad para filtrar cualquier pase. Generó entonces varios córners, y en los minutos finales el Yeclano buscó el empate con más corazón que certezas y con la esperanza de que se repitiera aquella pérdida de puntos para Adrián en los minutos finales del encuentro que esta vez no se dio.