El UCAM Murcia se queda a medio gas ante el Extremadura

El UCAM Murcia CF tan solo ha logrado obtener un punto ante el Extremadura (1-1). El cuadro universitario llegaba a este encuentro siendo líder de la competición. Su objetivo estaba claro: conseguir la victoria y asegurarse, una semana más, ese primer puesto. La cosa no terminó como esperaban, y los de Germán Crespo acabaron dando por válido el empate. Estarán a la espera de lo que haga el Águilas, para ver si ese primer puesto lo mantienen, o solo fue una ilusión temporal. Germán Crespo y los suyos mantienen viva la esperanza de acabar logrando el ascenso a Primera Federación, de manera directa, pero para ello, tienen que trabajar mucho más durante el fin de semana.

En La Condomina, el objetivo estaba claro: conseguir sumar los 3 puntos y mantener el liderato. El UCAM Murcia quería hacerse fuerte en casa y seguir luchando por ser el mejor local del cuadro. El Extremadura quería entrar en los puestos de play off, pero antes, tenía que sobrepasar al conjunto de Germán Crespo.

Nada más empezar el encuentro, al cuarto de hora, Ale Marín se puso la capa de héroe para poner a los suyos por delante. El extremo universitario estuvo atento para cazar un rechace dentro del área y abatir al guardameta rival. El UCAM Murcia había puesto la primera losa del camino para mantener el liderato.

Al rato, el UCAM Murcia se quedó a pocos metros de sumar su segundo tanto. Ale Marín, el autor del primer tanto, sacó un latigazo, que fue directo a la madera. El poste separó al cuadro universitario de ponerse con dos goles de ventaja en el marcador. Seguía manteniendo la distancia del primer tanto, pero no terminaba de sentenciar el duelo.

Al poco rato de adelantarse el cuadro universitario, el Extremadura le cogió la matrícula y se plantó con el empate. Los visitantes encontraron la oportunidad y lograron devolver las tablas al electrónico. Maikel fue el encargado de transformar la ocasión de los visitantes y poner el 1-1 antes del descanso.

En el segundo tiempo, el encuentro se tranquilizó. Ninguno de los dos equipos peleaba por mandar en el luminoso. Facu Ackermann volvió a ser el héroe universitario, atajando un balón, dentro del área, que hubiera supuesto el segundo gol del cuadro extremeño.

Al final, el encuentro acabó con reparto de puntos entre los dos conjuntos. El UCAM Murcia no consiguió el objetivo de asegurar la primera plaza, pero al menos salió puntuando. Aún queda mucha competición por delante, y quieren mantenerse en esa pelea por el ascenso directo.