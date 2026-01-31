El UCAM lucha por mantener el liderato en casa frente al Extremadura

El liderato sabe a gloria, pero lo importante en un campeonato liguero es saber mantenerlo. Esa es la misión del UCAM Murcia, que después de su victoria a domicilio ante el Xerez el pasado domingo, consiguió hacerse con esa primera plaza del campeonato. Hoy tiene el objetivo de mantener ese privilegio y, para ello, debe ganar al Extremadura. El encuentro se podrá seguir a través de Web Directo a partir de las 17:00 horas de la tarde.

Los universitarios lograron colocarse en lo más alto de la clasificación del grupo 4 de Segunda RFEF después de firmar un gran encuentro en Jerez. La misión de hoy no es simple: hacer lo mismo ante el Extremadura, contando con que juegan en casa y tienen a su afición al lado. Germán Crespo sabe que no es un día para fallar como ya le ha pasado a su equipo en otras citas importantes.

Para el encuentro de esta tarde se espera que el técnico cordobés disponga a su once de gala. Facundo Ackermann en portería. Línea defensiva para Alvarito y Héctor en los carriles, junto a Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga. Urcelay y Pablo Hernández en el doble pivote, con Soto más adelantado. Ale Marín y Pontones en las bandas, con Aquino en la punta del ataque.

El cuadro rival, el Extremadura, viene de ganar en su último encuentro y roza la zona de play off después de haber sido líder las primeras jornadas. El cuadro de David Rocha quiere conquistar tierras murcianas y sumar su segunda victoria consecutiva para tener opciones de meterse en esa zona de promoción. Es cierto que llega a un escenario complicado como es La Condomina, donde siempre es difícil hacerse con los tres puntos, pero tiene la certeza de que puede atrincherar a los universitarios. Vienen de vencer por 3 a 1 al Salerm Puente Genil en casa y pueden entrar de lleno en la zona de privilegio de vencer en el feudo universitario.