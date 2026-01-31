La TotalEnergies Murcia Mararatón calienta motores

La TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida con más participación y nivel de la historia está en la cuenta atrás. La actividad comenzó ayer en el Auditorio Víctor Villegas con la entrega de dorsales y la apertura de las dos ferias que se celebran paralelamente, la del Corredor y la Gastronómica. Pero hoy subirá la temperatura con la celebración a partir de las doce de la mañana de la Mini Maratón, para la que la organización ha regalado mil dorsales entre escolares del municipio, al margen de continuar la entrega de los dorsales para los más de once mil participantes entre las tres distancias: maratón, media maratón y 10K.

1 | ISRAEL SÁNCHEZ

Ya en la jornada de mañana domingo, a las 8:45 horas, se dará la salida a la primera de las pruebas, la correspondiente a los 10 kilómetros populares, mientras que a las nueve y media será el turno para los participantes en las dos distancias largas, media y maratón.

Noticias relacionadas

2 | ISRAEL SÁNCHEZ

La obtención de la etiqueta Label de la Federación Internacional de Atletismo ha convertido a la maratón murciana en una de las cuatro españolas más importantes. Por ello, en esta ocasión habrá 2.200 corredores extranjeros de 81 países, y la estimación es que durante el fin de semana llegarán a la ciudad unos quince mil turistas. Un buen número de atletas de élite han elegido Murcia para mejorar sus marcas personales debido al recorrido llano en un circuito homologo por la Internacional. Los récords en cada una de las distancias, por tanto, están de nuevo en peligro, como ya ocurrió en 2025, cuando la prueba ya dio un salto cualitativo.