El STV Roldán, a la conquista de la Supercopa en Adeje

El STV Roldán FSF disputar este fin de semana la Supercopa de España femenina de fútbol sala persiguiendo el título en Tenerife, donde jugará la primera semifinal del torneo contra el Futsi Atlético Navalcarnero, precisamente el rival que le derrotó en la final de la Liga 2024-2025 en la máxima categoría.

El conjunto de Torre Pacheco comparecerá en el pabellón de Las Torres en la tinerfeña localidad de Adeje como subcampeón de la Primera División femenina -perdió la final de la Liga Iberdrola en el tercer partido contra las madrileñas- y con ellas volverá a cruzarse hoy a las doce y media del mediodía (Teledeporte). En el campeonato liguero se enfrentaron esta campaña, en concreto en la jornada inaugural, y venció el cuadro rojiblanco por 5-3 el 6 de septiembre al conjunto entrenado por Kilian Belmonte. En la segunda semifinal, programada para las dos y media de la tarde, el Melilla se medirá al Burela gallego, y la final se disputará el domingo a la una.

Noticias relacionadas

Esta temporada, después de 16 jornadas la Liga, manda el Melilla con 37 puntos sumados y le siguen el Poio Pescamar gallego con 34 y el Arriba Alcorcón madrileño con 33. Cuarto aparece el STV, que viene de caer por 5-1 precisamente en la cancha del Poio, con 31 y quinto el Futsi con 30. Mucho más abajo está el Burela en un mal año para el club de Lugo, que ocupa el decimoquinto y penúltimo puesto con sólo ocho puntos. n