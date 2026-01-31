Sito Alonso: "Venir a Murcia es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida"

Hace siete años que Sito Alonso llegó al UCAM Murcia CB. Fue en un contexto muy diferente al actual, con un equipo que en esos momentos luchaba por salvarse después de haber sido tercero en la Basketball Champions League. Fue el 28 de enero de 2019 cuando se anunció su fichaje, unos días después de publicar este diario que el club pensaba en el ex del Barça, que acababa de tener una experiencia negativa en el Cedevita, para sustituir a Javi Juárez si el equipo volvía a sufrir una derrota en Liga Endesa, como así ocurrió contra el Andorra. Ayer, en la rueda de prensa previa el primer duelo de la segunda vuelta, que se disputa mañana en el Palacio de los Deportes con el Barcelona (19:00 horas, DAZN) como rival, rememoró su desembarco en el conjunto universitario, con el que acaba de conseguir la clasificación para la Copa del Rey por tercer vez en cinco años.

«A mí me caían mal Alejandro y Garrido, que está ahí con la gomina. ¿Por qué me caía mal Alejandro? Porque defendía lo suyo por encima de todo, y encontrar a alguien en este negocio que ponga por delante al club de su situación personal, no es habitual», dijo en primer lugar el preparador, quien después dijo que «una vez me encontré a Felipe Meseguer (director de comunicación) en Zaragoza y le dije que nunca iba a venir aquí. Y fíjate, siete años y es de las mejores decisiones que afortunadamente he tomado en mi vida. Soy afortunado de haber salido del Barça y del Cedevita y encontrarme aquí. Si no hubiera salido del Barça, no me hubiera encontrado con esto que he encontrado, que es espectacular», dijo con orgullo el madrileño.

El escolta Dylan Ennis, del UCAM Murcia, intentando defender a James Webb. / ACB Photo/Mariano Pozo

Dejar a un lado la Copa del Rey

Al margen, Sito Alonso también quiere que tanto sus jugadores como el entorno se olviden de la Copa del Rey ante el calendario que se le presenta el equipo antes de la cita en Valencia. «No te puedes imaginar la alegría que me supone (jugar la Copa), pero no le doy mucha más importancia porque ahora hay un momento que es vital, que son cinco partidos de una trascendencia fundamental para nosotros, tanto en Europa como en la Liga Endesa. No podemos plantear jugar contra el Barça pensando que nos vamos a enfrentar o no con ellos en la Copa. Tenemos que intentar ponerlos en problemas aquí», declaró.

Jugar como en Málaga

Y para lograr que el conjunto azulgrana, que llega de sufrir dos derrotas consecutivas, una en ACB y otra en Euroliga, doble la rodilla en el Palacio, considera que su equipo debe jugar al mismo nivel que lo hizo en Málaga, «un partido que está en el top 3 de esta temporada» pese a que acabó con derrota. «Para mí lo importante es que juguemos igual que contra el Unicaja. Si hubiéramos jugado todos los partidos al mismo nivel, seguramente alguno se habría acabado al descanso porque el nivel del otro día fue superlativo. Si mantenemos ese nivel, creo que las cosas nos van a ir bien. Nuestro objetivo es intentar tenerlo en cuanto a intensidad porque es uno de los partidos de los que hemos salido más contentos de todos, mucho más que otros que hemos ganado», comentó.

La renovación de Kaiser Gates

También defendió el entrenador la decisión del club de renovar a Kaiser Gates pese a su historial de lesiones en las dos últimas temporadas, desvelando que él y Alejandro Gómez fueron al hospital cuando fue operado en septiembre y ya le propusieron la renovación: «Nos ha demostrado que es un tío de máximo nivel», dijo, para añadir que «estoy súper orgulloso de pertenecer a un equipo que valora a un jugador que el año pasado jugó lesionado las últimas ocho jornadas y que no tenía que haberlo hecho. Él puso por delante el club y el equipo ante su situación personal, que es fundamental. Este club eso no lo olvida nunca. La ambición va por encima de todo en el UCAM Murcia, pero el lado humano también, y el que no lo entienda, que se vaya a tomar por saco», sentenció.