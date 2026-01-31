Un revitalizado Seguros Caesa Cartagena visita el Alega Cantabria

El Caesa FC Cartagena retoma hoy la competición en Primera FEB visitando al Grupo Alega Cantabria (19:00 horas, LaLiga+) revitalizado por sus dos últimas victorias, aunque todavía en la parte baja de la clasificación. El encuentro llegará tras el parón en la Liga propiciado por la disputa de la Copa de España que acabó ganando el Movistar Estudiantes el pasado fin de semana.

El conjunto entrenado por Félix Alonso es el decimoquinto y antepenúltimo clasificado con cuatro partidos ganados y 12 perdidos, pero lo cierto es que llega en buen momento por haber roto una racha de once derrotas seguidas en la competición. Lo hizo ganando tres meses después al Melilla (84-91) y le dio continuidad venciendo tras dos prórrogas al Tizona Burgos (89-87).

Los blanquinegros, que tienen por detrás al Palmer Basket Mallorca Palma, penúltimo con un bagaje de 3-13; y al Melilla, que es el colista con un 2-14, tendrán enfrente en esta ocasión a un rival que es decimotercero con seis choques vencidos y diez perdidos.

Los cántabros se presentarán habiendo caído en sus cuatro últimos envites con un 81-74 en la cancha del Estudiantes como resultado más reciente. En el choque entre cartageneros y cántabros en la primera vuelta se impusieron estos por 68-74 hace un mes y medio, concretamente el 17 de diciembre de 2025.