Los penaltis dejan al STV Roldán sin final en la Supercopa

El STV Roldán se quedó ayer a las puertas de la final de la Suercopa Femenina de Fútbol sala tras caer en los penaltis ante el Futsi Navalcarnero (1-4), después de un trepidante empate a cuatro goles en el tiempo reglamentario en Adeje (Tenerife).

El partido, marcado por la intensidad y las continuas alternativas en el marcador, mantuvo la emoción hasta el último segundo. El duelo comenzó con llegadas peligrosas sobre ambas porterías. La primera ocasión clara fue para Bárbara, cuyo remate fue detenido bajo palos por María Sanz. Sin embargo, Ceci abrió el marcador a pase de Bárbara en una rápida transición ofensiva. Apenas seis minutos después, la presión alta de Bárbara permitió al Futsi interceptar un envío largo de Luchi y anotar el segundo.

STV Roldán, con rotaciones constantes, logró mantener la posesión y equilibrar el juego, aunque Futsi recortó distancias antes del descanso. Balbuena asistió a Ari, que, con un preciso remate cruzado, puso el 2-1 y mantuvo al Navalcarnero con opciones de seguir vivo en la eliminatoria.

Tras el descanso, el Futsi salió más intenso, pero acumuló rápidamente tres faltas, mientras STV Roldán igualaba la disciplina. Marian aprovechó un error defensivo para empatar, y Ari, desde fuera del área, adelantó de nuevo al Roldán con un golazo. La fase final fue frenética: Rocío empató tras una recuperación de balón de Bárbara, y, más tarde, Alba García aprovechó otra recuperación para poner por delante al Roldán.

El Navalcarnero, más efectivo en la lotería de los penaltis

Con el juego de cinco de Ángel González, Irene Córdoba logró el empate en los últimos segundos, llevando el encuentro a la tanda de penaltis. Allí, el Futsi fue más efectivo: Ari, Marian, Luchi e Irene Córdoba convirtieron sus lanzamientos, mientras STV Roldán solo anotó uno, sellando la clasificación del Navalcarnero para la final.

La capitana del Futsi, Ari, fue elegida mejor jugadora del partido gracias a su liderazgo, su destacada participación en el juego y los dos goles anotados que permitieron mantener vivas las opciones de su equipo hasta el final.