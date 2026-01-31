Fútbol Sala
Los penaltis dejan al STV Roldán sin final en la Supercopa
El conjunto murciano cae ante el Futsi Navalcarnero, que defenderá su título en Tenerife, tras empatar a cuatro en un trepidante partido
EFE
El STV Roldán se quedó ayer a las puertas de la final de la Suercopa Femenina de Fútbol sala tras caer en los penaltis ante el Futsi Navalcarnero (1-4), después de un trepidante empate a cuatro goles en el tiempo reglamentario en Adeje (Tenerife).
El partido, marcado por la intensidad y las continuas alternativas en el marcador, mantuvo la emoción hasta el último segundo. El duelo comenzó con llegadas peligrosas sobre ambas porterías. La primera ocasión clara fue para Bárbara, cuyo remate fue detenido bajo palos por María Sanz. Sin embargo, Ceci abrió el marcador a pase de Bárbara en una rápida transición ofensiva. Apenas seis minutos después, la presión alta de Bárbara permitió al Futsi interceptar un envío largo de Luchi y anotar el segundo.
STV Roldán, con rotaciones constantes, logró mantener la posesión y equilibrar el juego, aunque Futsi recortó distancias antes del descanso. Balbuena asistió a Ari, que, con un preciso remate cruzado, puso el 2-1 y mantuvo al Navalcarnero con opciones de seguir vivo en la eliminatoria.
Tras el descanso, el Futsi salió más intenso, pero acumuló rápidamente tres faltas, mientras STV Roldán igualaba la disciplina. Marian aprovechó un error defensivo para empatar, y Ari, desde fuera del área, adelantó de nuevo al Roldán con un golazo. La fase final fue frenética: Rocío empató tras una recuperación de balón de Bárbara, y, más tarde, Alba García aprovechó otra recuperación para poner por delante al Roldán.
El Navalcarnero, más efectivo en la lotería de los penaltis
Con el juego de cinco de Ángel González, Irene Córdoba logró el empate en los últimos segundos, llevando el encuentro a la tanda de penaltis. Allí, el Futsi fue más efectivo: Ari, Marian, Luchi e Irene Córdoba convirtieron sus lanzamientos, mientras STV Roldán solo anotó uno, sellando la clasificación del Navalcarnero para la final.
La capitana del Futsi, Ari, fue elegida mejor jugadora del partido gracias a su liderazgo, su destacada participación en el juego y los dos goles anotados que permitieron mantener vivas las opciones de su equipo hasta el final.
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón
- Mari Carmen Morales: 'Vamos a solicitar que La Candelaria sea reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: festivales en familia, mercados medievales y sabores del mundo
- El Real Murcia vuelve a cambiar su guion en el mercado de fichajes
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones