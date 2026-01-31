El Alhama ElPozo se mete en un lío al caer a puestos de descenso

El Alhama ElPozo tampoco ganó al único equipo que todavía no había vencido en la presente temporada (0-4). Además de perder el choque, también ha perdido el ‘golaverage’ ante el DUX Logroño. Novena derrota consecutiva en un partido con más goles que juego, pero no es normal lo que se vio en el estadio Artés Carrasco, donde las alhameñas abandonaron este sábado en puestos de descenso.

Esa derrota le mete en un verdadero lío, ya que el DUX era el equipo que estaba marcando la zona de descenso. Encima, el colista, el Levante, logró imponerse al Madrid CFF. Todos espabilan, menos el cuadro alhameño. Las dos incorporaciones del mercado de invierno, Nini y María José, debutaron, aunque el Alhama ElPozo salió sin intensidad. Quizá por la responsabilidad de lograr la victoria, las azulonas salieron con demasiada ansiedad, no lograban combinar con precisión, lo que permitía a su rival, robar demasiado fácil y plantarse sin problemas en el área local.

Apenas transcurridos cinco minutos, el DUX Logroño se adelantó en el marcador con el penalti transformado por Isina (0-1). A partir del cuarto de hora despertó el Alhama y empezó a dominar el choque. Tuvo más el balón y por fin llegaba con peligro al área visitantes. Pudo empatar tras un córner, pero no estuvo acertado.

Randri Garcia movió el banquillo en el descanso tras un primer tiempo que quizá mereciía un empate. El Alhama salió volcado sobre la meta de Miralles y dispuso de hasta dos ocasiones en los primeros diez minutos. Pero volvió a fallar la defensa local. Gran jugada de Mawete que sirve a Salomé para anotar un golazo (0-2).

El Alhama ElPozo intentó recortar, pero poco pueden hacer las delanteras si las defensas siguen haciendo agua. Y cayó el tercero a los setenta y cuatro minutos. Falta lateral que convierte Iria Castro. Peor imposible. Por algo las alhameñas son las más goleadas de la categoría. Ese tercer tanto solo hizo poner la losa en la cabeza de las jugadoras alhameñas. Pero no quedó ahí la cosa ya que cerca del final, el DUX siguió agradeciendo regalos y marcó el cuarto por mediación de la uruguaya, Velazco.