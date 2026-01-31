Fútbol
El Alhama ElPozo se juega media permanencia con entradas a un euro
La localidad tiene un precio simbólico, y los menores entran gratis junto a un acompañante
Esta tarde, a las cinco, el estadio Artés Carrasco de Lorca va a acoger el partido correspondiente a la liga F que van a enfrentar al Alhama ElPozo y al Dux Logroño de la jornada dieciocho.
Este choque lo han considerado las alhameñas como el más importante de la presente campaña. Llevan ocho derrotas consecutivas, solo han ganado dos encuentros y siguen tres puntos por encima del equipo que marca el descenso, que es precisamente el riojano. Pese a que todavía queda mucha liga, una victoria de las azulonas les daría un plus para la salvación.
Por ello, la directiva que preside Antonio García ha decidido colocar un solo euro como precio de las entradas. Además, los niños y niñas que asistan no solo entrarán gratis, sino también su acompañante.
El Dux Logroño es el único equipo de la máxima categoría que no ha ganado un solo partido, pero ha empatado seis. Está tres puntos por debajo del Alhama.Viene de perder 0-4 ante el Deportivo de la Coruña. Las alhameñas perdieron 2-0 ante el Granada en la pasada jornada.
Una de las veteranas del plantel, Raquel Pinel, ha comentado que "es, sin duda, el partido más importante de la temporada. Sabemos que una victoria nuestra nos daría casi la permanencia, pero no queremos que la ansiedad nos pase factura. Esperamos contar con el apoyo de la afición y que por fin les podamos dar la primera victoria en el Artés Carrasco".
En la primera vuelta el Alhama ElPozo ganó 2-4 en Logroño. Las alhameñas han marcado once goles por diez del Dux, aunque han encajado diez más, cuarenta y tres por treinta y tres. La burgalesa Beatriz Cuesta será la encargada de dirigir el partido.
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón
- Mari Carmen Morales: 'Vamos a solicitar que La Candelaria sea reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: festivales en familia, mercados medievales y sabores del mundo
- El Real Murcia vuelve a cambiar su guion en el mercado de fichajes
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones
- Carrera al Rectorado de la UMU: El decano de Química confirma su candidatura a su junta de facultad