El Alhama ElPozo se juega media permanencia con entradas a un euro

Esta tarde, a las cinco, el estadio Artés Carrasco de Lorca va a acoger el partido correspondiente a la liga F que van a enfrentar al Alhama ElPozo y al Dux Logroño de la jornada dieciocho.

Este choque lo han considerado las alhameñas como el más importante de la presente campaña. Llevan ocho derrotas consecutivas, solo han ganado dos encuentros y siguen tres puntos por encima del equipo que marca el descenso, que es precisamente el riojano. Pese a que todavía queda mucha liga, una victoria de las azulonas les daría un plus para la salvación.

Por ello, la directiva que preside Antonio García ha decidido colocar un solo euro como precio de las entradas. Además, los niños y niñas que asistan no solo entrarán gratis, sino también su acompañante.

El Dux Logroño es el único equipo de la máxima categoría que no ha ganado un solo partido, pero ha empatado seis. Está tres puntos por debajo del Alhama.Viene de perder 0-4 ante el Deportivo de la Coruña. Las alhameñas perdieron 2-0 ante el Granada en la pasada jornada.

Una de las veteranas del plantel, Raquel Pinel, ha comentado que "es, sin duda, el partido más importante de la temporada. Sabemos que una victoria nuestra nos daría casi la permanencia, pero no queremos que la ansiedad nos pase factura. Esperamos contar con el apoyo de la afición y que por fin les podamos dar la primera victoria en el Artés Carrasco".

En la primera vuelta el Alhama ElPozo ganó 2-4 en Logroño. Las alhameñas han marcado once goles por diez del Dux, aunque han encajado diez más, cuarenta y tres por treinta y tres. La burgalesa Beatriz Cuesta será la encargada de dirigir el partido.