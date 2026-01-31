Un Adrián Colunga tenso, crítico y escueto

Se pudo ver ayer, durante la rueda de prensa previa al choque frente al Teruel, a un Adrián Colunga más tenso de lo habitual. No solo fue parco en palabras, sino también seco y cortante en sus declaraciones sobre el estado físico y mental de su equipo, firme en cuanto a los resultados y crítico en torno al mercado de fichajes. Un periodo que empieza a cansar al entrenador del Real Murcia, quizás, por las decisiones de la comisión deportiva grana. Quizás, por desavenencias relacionadas. «Puedo dar una opinión, pero los que fichan son otras personas», comentó.

Hubo cierta incoherencia entre la actitud del entrenador y sus palabras. Mientras intentaba el asturiano dar normalidad al hecho de perder dos partidos seguidos y culpaba a la prensa y al entorno del club de magnificar la situación, el más tenso en la sala era el propio Adrián Colunga. «Al equipo sólo le pasa que perdió», aseguró en primera instancia. «Se han perdido dos partidos. Es lo que hay. Cuando ganamos hablo de mejorar cosas y cuando se pierde parece que es la hecatombe», añadió con actitud defensiva.

A la misma vez, justifica el entrenador el ambiente enrarecido en torno al equipo mediante la exigencia de «un club grande». «Es algo normal. Sabemos dónde estamos y la exigencia es alta. Si lo queréis llamar crisis, fantástico. En otro club, pierdes dos partidos y no pasa nada, pero esto es un club grande», afirmó.

En ese sentido, defendió el entrenador a los suyos. «El equipo está entrenando fantástico», aseguró. «Los resultados pueden ser una llamada de atención a los jugadores, pero siempre han entrenado bien y sabemos dónde estamos», añadió. Fue su última respuesta ‘amable’ en una comparecencia incómoda para todas las partes.

No estuvo de acuerdo el entrenador siquiera con su jugador, Pedro Benito, que declaró que el partido frente al Teruel podía ser «una guerra». «Lo de la guerra es un tópico. Es verdad que va a ser complicado por el tiempo, por el perfil de equipo, que aprieta mucho, que se cierra bien atrás y que es muy intenso. Pero es un partido de fútbol», zanjó. «El clima es para los dos y el césped también. Su única ventaja es jugar en casa», manifestó el preparador.

No era el día, por supuesto, para preguntarle acerca de su máximo rival regional. No fue suficiente la similitud entre la situación de Raúl Guillén y el entrenador asturiano, quienes han seguido el mismo camino desde el equipo filial hasta la primera plantilla. «No hablo de otros equipos», cortó.

El punto más tirante estuvo en el mercado de fichajes de invierno, del que Colunga parece hastiado. «¿Cuántos días más me vais a preguntar sobre el mercado?», espetó antes de expresar su descontento, entre líneas, con las decisiones que ha tomado la directiva. «Lleváis viendo al equipo desde el principio. Sabéis perfectamente cómo jugamos y qué se necesita. Yo me dedico a entrenar y no ficho», explicó. «Puedo dar una opinión, pero no ficho. Los que fichan son otras personas», reiteró casi de manera sarcástica.

En una especie de dardo lanzado al aire, Adrián Colunga expresó que «alguno» de los allí presentes «sabe más que yo» con respecto a los movimientos del club. «A veces sale un nombre y, al día siguiente, ya está en la prensa. Eso hay que hacerlo ver», expresó de nuevo sin concretar. También hubo tensión en cuanto a la figura de Alex Schalk, fuera de las últimas dos convocatorias. «Ahora mismo es jugador del club. Fin», manifestó.

El partido en Teruel

Al margen del mercado y el estado de ánimo del entrenador grana, el equipo juega este domingo otro importante partido de cara al objetivo y Colunga analizó el choque y al rival. «Hay que competir. Sabemos qué idea tienen porque lo hemos visto aquí. El factor cancha les hace mejorar la presión de cada balón. Será muy complicado también el balón parado y cuando nos expongamos en las transiciones. Tenemos que estar concentrados», comentó.

Hizo el asturiano un repaso sobre el estado físico de la plantilla, que cuenta con las bajas seguras de Alberto González por sanción y Héctor Pérez y Diego Piñeiro por lesión. «Hay jugadores que están tocados. No recuperamos a nadie para esta semana. Esperemos que llegue Moyita y Óscar Gil, aunque se ha hablado de él estos días, está perfectamente», desveló. «Bustos está ahí, ahí. No vamos a correr riesgos», apuntó.