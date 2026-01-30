Sito Alonso: "Soy afortunado de haber salido del Barça y del Cedevita y encontrarme en Murcia"

En una extensa rueda de prensa previa al partido UCAM Murcia-Barcelona que este domingo se juega en el Palacio de los Deportes, Sito Alonso ha hecho balance de la primera vuelta realizada por su equipo, de la visita el equipo azulgrana y también de los siete años que acaba de cumplir en el club universitario. Estas han sido sus respuestas.

El cambio del Barça con respecto al equipo al que el UCAM ganó en la primera vuelta

Para mí es el mismo equipo que cuando nos enfrentamos a ellos en la primera vuelta, pero muchas veces cambian situaciones tácticas, obviamente en este caso porque hubo un cambio de entrenador, y en esos casos cambia también la motivación de los jugadores, así como el foco o la perspectiva que la gente tiene con el equipo. Cuando hay un cambio de entrenador, los jugadores tienen que apretar para intentar sacar entre todos una situación que en ese momento parecía que era preocupante, pero estamos hablando de un equipo que tiene un nivel increíble, jugador por jugador. Es un equipo de los que muchas veces hablamos que son capaces de generar por sí solos, y que son capaces de meter tiros contestados muy difíciles en momentos determinados y que tienen una variedad táctica muy importante para sacar esas características que tienen diferentes jugadores con los que cuenta la plantilla. Tenemos que hacer un muy buen partido para competir con ellos muy bien.

El Barça también es posible rival en la Copa del Rey

La Copa yo la he abandonado hace tiempo. Desde que conseguimos la clasificación, no tengo una obsesión con el tema. A mí lo que me hace mucha ilusión es ver al UCAM Murcia en la Copa del Rey y que el escudo esté allí con otros siete equipos. No te puedes imaginar la alegría que me supone, pero no le doy mucha más importancia porque ahora hay un momento que es vital, que son cinco partidos de una trascendencia fundamental para nosotros, tanto en Europa como en la Liga Endesa. No podemos plantear jugar contra el Barça pensando que nos vamos a enfrentar o no con ellos en la Copa. Tenemos que intentar ponerlos en problemas aquí.

Bajas para el partido

Excepto Moussa Diagne, que parece que todavía no está entrenando con nosotros, el esto están bien. Estas semanas sin partidos en medio son buenas para recuperar hábitos, para recuperar cosas, aunque es verdad que al jugador, y lo hemos comentado muchas veces, le gusta más competir de una manera constante, pero hemos intentado que se parezca, en la medida de lo posible, al esfuerzo, intensidad y agresividad que tienen que poner en algún partido.

¿Es más peligroso un equipo tan bueno cuando viene de sufrir dos derrotas seguidas?

Los equipos que tienen la exigencia de Barcelona, Real Madrid o el mismo Olympiakos, no están acostumbrados a enlazar derrotas, pero desde que el formato de la Euroliga es diferente, es una cosa normal. Lo que no puedes hacer es ganar siempre en Liga Endesa, porque algún partido, que por la dificultad que tiene, lo puedes perder. No creo que eso sea lo preocupante, pero sí el enfado del entrenador, por esos valores que él quiere transmitir al equipo, por lo que tendremos que igualarlos como mínimo, porque ellos seguro que los van a poner. Yo prefiero que lleguen ganando para pillarles un poco más tranquilos, pero en esta nueva era del baloncesto, donde todos los partidos son súper difíciles en todas las competiciones, no creo que sea un dato importante para el partido. Para mí lo importante es que juguemos igual que contra Málaga, que está en el top 3 de partidos del equipo esta temporada sin ningún tipo de duda a nivel táctico, técnico, de intensidad, de nivel de los jugadores a nivel individual… Si hubiéramos jugado todos al mismo nivel, seguramente no hubiera habido partido al descanso, porque para mí el nivel de UCAM Murcia el otro día fue superlativo. No entiendo cómo lo perdimos, porque la verdad es que jugamos muy bien. Si mantenemos ese nivel, creo que las cosas nos van a ir bien. Nuestro objetivo es intentar tener ese nivel en cuanto a intensidad porque es uno de los partidos de los que hemos salido más contentos de todos, mucho más que otros que hemos ganado.

El balance de la primera vuelta

Esperaba hacer acabado un poquito más arriba cuando a mitad de la primera vuelta pensaba que íbamos a quedar primeros. En Navidad pensaba que íbamos a quedar primeros. Creo que ha habido momentos impresionantes, no sólo de juego sino de una ambición ambición impresionante del equipo y una conexión con la grada brutal. Siempre hago un resumen en las primeras diez jornadas de lo que veo del equipo y hacia dónde creo que va a ir. La primera vuelta en números es la mejor de la historia y una de las mejores de mi carrera en sensaciones, pues muchas veces me he divertido de una manera muy grande, pero muy grande. Si me hubiera divertido así y hubiera jugado con esta misma intensidad, si ahora tuviéramos 8-9, estaría igual de satisfecho que lo estoy. Lo estoy mucho más porque verme en esta posición, a falta del partido del 8 de febrero para ser cabeza de serie en la primera vuelta, pues me imagino que es un sueño para todos nosotros. Vamos a ver si podemos hacer una segunda vuelta del nivel competitivo que nosotros deseamos y queremos, que es brutal. Vamos a intentarlo.

¿Cómo ve mentalmente al equipo?

Las personas que estamos al mando somo súper humildes. Lo que pasa es que cuando nosotros reconocemos nuestros errores, nunca pensamos en los jugadores, sino pensamos en las cosas que nosotros hemos hecho mal, y creo que eso es un tema que tenemos que seguir valorando. De la Copa del Rey de Granada en 2022 -el equipo dio un bajón de rendimiento en la segunda vuelta- aprendimos lo que nosotros pensábamos que habíamos hecho mal, por lo menos por mi parte, y hablando con Alejandro analizamos que en ese momento el problema no fue que los jugadores empezaran a hablar a partir de la segunda vuelta de dónde querían jugar o qué dinero querían cobrar, sino que en ese momento no le estábamos ofreciendo un proyecto que pareciera lo que es ahora. Quizás no éramos capaces de transmitírselo a ellos porque no estaba renovado el entrenador y antes lo hacía a final de temporada porque nos ha dado la gana nosotros, porque sabemos que en cuanto moleste una vez el entrenador, nosotros somos mucho más que entrenador-club en nuestra relación, y sabemos exactamente lo que necesita el club en cada momento. Hemos ido mejorando en esas cosas, y ahora mismo creo que somos capaces de ofrecer un proyecto a los jugadores que están aquí, que muchos de ellos son nuevos,pero que saben que aquí las cosas no se hacen como en otros sitios. Ellos ven que hay una persona que está siempre encima del club, que el club es serio, que estamos en los últimos años consiguiendo cosas deportivas buenas, que cuando no hacemos un esfuerzo, un jugador enseguida tiene una reprimenda, y cuando pasa con el entrenador es lo mismo, todos estamos en la misma línea. Ahora hay un proyecto y les hemos intentado explicar que mientras estén aquí, tienen que dar un nivel muy alto porque va a ser bueno para lo que están buscando luego, porque los entrenadores que están fuera buscando jugadores no buscan a esos que son máximos anotadores y su equipo queda último; empiezan a buscar de más arriba. Vamos a apretarles al máximo, pero creo que ellos tienen bastante ambición por su lado.

¿Alguna vez pasó por su cabeza cuando vino a Murcia estar tanto tiempo?

No, nunca en mi vida. Primeramente porque no tenía ninguna intención de hablar con el club ni con las personas que lo dirigían. Tras el partido ante el Andorra, me llamó mi representante, David Carro, y me dijo que por favor hablara con Alejandro Gómez. La verdad es que no me apetecía mucho, pero desde que hablamos me di cuenta de quién es.

La renovación de Kaiser Gates

Creo que tenemos suerte en cómo hacemos las cosas. Estoy súper orgulloso de pertenecer a un equipo donde valora a un jugador que el año pasado jugó lesionado las últimas ocho jornadas y que no tenía que haberlo hecho. El puso por delante el club y el equipo ante su situación personal, que es fundamental. Si él se lesiona de gravedad va a repercutir no solo en él, sino en la vida de un jugador, porque es corta, y él puso por encima de su vida personal el club. Este club eso no lo olvida nunca. La ambición va por encima de todo en el UCAM Murcia, pero el lado humano también, y el que no lo entienda, que se vaya a tomar por saco. Es fundamental el lado humano para entender cómo funciona el UCAM Murcia, y Kaiser Gates nos ha demostrado que es un tío de máximo nivel.

¿Está moviéndose el club ya para renovar a jugadores?

No dejamos de pensar en el proyecto, en ser mejores, respetados, ambiciosos y enseñar a los jugadores y a la gente que quiere venir aquí, el tipo de club que somos. Vamos a lo nuestro y creo que es muy importante combatir juntos con todas las cosas que tenemos enfrente. En este club todo puede pasar.

¿Por qué te caía mal Alejandro Gómez?

A mí me caían mal Alejandro y Garrido, que está ahí con la gomina. ¿Por qué me caía mal? Porque defendía lo suyo por encima de todo. Es que yo no sé cómo explicarlo para que lo entendáis de una manera radical. Es muy difícil encontrar a alguien en este negocio que ponga por delante al club de su situación personal. O sea, defender lo tuyo cuando encima no eres ni nacido aquí, es algo que yo valoro por encima de muchísimas más cosas. Pensaba ¿este tío qué está haciendo? ¿Por qué se mete en todo? ¿Por qué viene a la rueda de prensa? ¿Por qué no me deja? Cuando he venido aquí como rival, ¿por qué no me deja tranquilo? Y es que está defendiendo a UCAM Murcia, a la ciudad, a la Región y a vosotros por encima de todo a nivel personal. Caiga mal o caiga bien, le da igual. La afición me decía cosas impresionantes. Es difícil de jugar aquí, que es lo que nosotros queremos, que no sea fácil venir a jugar a Murcia. Pero era siempre desde una envidia, no envidia, una relación sana. No nos insultábamos ni nada. Un día me encontré a Felipe (Meseguer) en Zaragoza y me preguntó si iba a venir alguna vez a Murcia. Le dije que nunca. Y fíjate, siete años y es de las mejores decisiones que afortunadamente he tomado en mi vida. Soy afortunado de haber salido del Barça, de haber salido del Cedevita y encontrarme aquí. Si no hubiera salido del Barça, no me hubiera encontrado con esto que he encontrado, que es espectacular.

Noticias relacionadas

La presencia de Nicolás Laprovittola en el Barça

Es un jugador que es capaz de hacerte un todo. Es impresionante la capacidad que tiene de generar por sí mismo, también desde la táctica colectiva ofensiva del equipo, pero en un momento determinado donde el equipo necesita algo que no está encontrando, él es capaz de dártelo siempre. La verdad es que yo no tuve la suerte de disfrutar mucho con él en Baskonia porque en ese momento tenía un poder muy grande dentro del equipo, pero me he alegrado siempre de las cosas que ha hecho, increíbles.