El Real Murcia vuelve a cambiar su guion en el mercado de fichajes

Con el Real Murcia lanzado en la competición liguera -había cerrado el 2025 con una goleada frente al Europa y había abierto el 2026 ganando al Sanluqueño-, la idea de los granas era pasar de puntillas por el mercado invernal. Desde un principio, pese a que había carencias más que evidentes en la plantilla, se habló de la contratación de un extremo que aportara verticalidad a las bandas y la llegada de un defensa que aumentara la competencia en la banda izquierda, sin embargo, conforme ha ido avanzando el mes de enero, los murcianistas han ido aumentando su lista de prioridades en función de los resultados que se iban dando cada semana. Y en las últimas tres semanas, los marcadores no han favorecido a los de Colunga, lo que ha llevado a la Comisión Deportiva a cambiar en varias ocasiones la hoja de ruta.

Confirmadas las contrataciones de dos extremos -Joel Jorquera y Víctor Narro- y la llegada del central Óscar Gil, parecía que Adrián Colunga había logrado que la Comisión Deportiva liderada por Pedro Asensio se planteara el fichaje de un centrocampista, y más teniendo en cuenta que nadie parece sabe cuándo va a recibir el alta médica Moyita, ausente por problemas físicos desde mediados de octubre.

De repente, la llegada de un centrocampista había pasado a encabezar la lista de prioridades. O así se entendía después de saber que los granas, que siempre habían hablado de traer a algún futbolista sub-23, estaban dispuestos a firmar a un sénior. Y ese sénior llegó a tener nombre y apellidos. Porque durante varios días se dio por casi cerrada la contratación de Josep Calavera, quien llegaría cedido por el Tenerife. Pero cuando los aficionados del Real Murcia se frotaban las manos pensando en el salto de calidad que aportaría el catalán al once de Adrián Colunga, el Hércules se cruzó en el camino de los murcianistas y logró convencer al jugador de 26 años. De hecho, el pivote ya debutaba con los alicantinos el pasado fin de semana.

Del 'no' de Calavera a buscar un delantero

Con todavía más de una semana por delante de mercado, se esperaba que el Real Murcia insistiera en la contratación de un mediocentro sénior, pero de repente, la Comisión Deportiva ha vuelto a cambiar de guion. Aunque nunca se habló de firmar a un delantero, pese a que Flakus es el único ‘9’ puro tras la salida en diciembre de Cadorini, en la última semana, curiosamente coincidiendo con la falta de gol frente al Ibiza y al Algeciras, los murcianistas se han lanzado a firmar a un ‘9’. Y las necesidades en ataque ahora son tan importantes, que el equipo está dispuesto a cubrir la ficha sénior que liberará Schalk, aunque eso signifique renunciar a incorporar un mediocentro mayor de 23 años.

El delantero elegido por el Real Murica para competir con Flakus es Juanto Ortuño. El futbolista de Yecla no ha tenido el protagonismo esperado en Segunda División con el Ceuta -solo ha jugado 186 minutos- y está dispuesto a bajar una categoría para jugar en Nueva Condomina. Según las informaciones que han surgido en las últimas horas, el club grana ya tiene el ‘sí’ del atacante, pero falta que este rescinda su contrato con un Ceuta que además no quiere facilitar su salida hasta que no encuentre otra opción en el mercado.

No se descarta que todo quede pendiente para el mismo lunes, último día de esta ventana invernal, pero si el Real Murcia finalmente ficha a Juanto Ortuño, incorporaría a un futbolista al que los aficionados granas recordarán por la espantada que protagonizó en 2014. Y es que en aquel verano el yeclano fue anunciado como fichaje murcianista, sin embargo, cuando se certificó el descenso administrativo, fue el primero en ejecutar una cláusula de su contrato para liberarse de lo firmado solo unas semanas antes.

Ahora, casi 14 años después, el futbolista, que a sus 33 años -cumplirá 34 el 11 de febrero- ha perdido tirón en el fútbol profesional, sí está dispuesto a bajar a la tercera categoría para vestir la camiseta del Real Murcia.