Pantallas gigantes el domingo en El Palmar para ver la final Carlos Alcaraz-Novak Djokovic

El ayuntamiento de Murcia ha anunciado que instalará este domingo una pantalla gigante en El Palmar para presenciar la final del Open de Australia que jugará Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic en Melbourne.

La retransmisión del encuentro comenzará a partir de las 9.30 horas en el Centro Juvenil Espacio Joven Los Colorines, en El Palmar. Para la ocasión habrá dos pantallas gigantes con el objetivo de que vecinos y aficionados puedan disfrutar de este gran acontecimiento deportivo en un ambiente seguro y preparado para la cita.

La señal será ofrecida en abierto gracias a la cesión realizada por Eurosport, lo que permitirá seguir el partido con todas las garantías técnicas, según informa el consistorio.

Además, la Real Sociedad Club de Campo, club donde se formó el tenista y está ubicada la Academia Carlos Alcaraz, invita a todos los aficionados a presenciar el encuentro en una pantalla gigante.

"El club abre sus puertas para que socios y aficionados compartan la emoción de una gran final y disfruten del mejor tenis en directo, en un entorno privilegiado y con todas las comodidades. La Real Sociedad Club de Campo anima a todos a sumarse a esta jornada deportiva y a vivir juntos una mañana inolvidable de tenis de primer nivel", dice la nota de prensa del club de El Palmar.