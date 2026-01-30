El Palacio, el antídoto del UCAM Murcia contra el Barça

El Palacio de los Deportes se prepara para volver a rugir con la apertura de la segunda vuelta de la Liga Endesa. Y es que el UCAM Murcia CB recibirá este domingo (19.00 horas, DAZN) a uno de los equipos más potentes y en mejor forma de la competición. La visita del Barça siempre supone un desafío mayúsculo, pero las fuerzas son capaces de igualarse cuando el partido se disputa en el pabellón murciano. Un lugar donde la intensidad defensiva, el ambiene de la grada y el acierto en momentos clave han equilibrado la balanza en los últimos tiempos.

Porque el UCAM Murcia, que viene de firmar la mejor primera vuelta de su historia en la ACB con 11 triunfos, uno de ellos conseguido precisamente en el Palau Blaugrana, ha conseguido llevar al límite al Barça en sus últimos cinco enfrentamientos en la capital del Segura.

Sin ir más lejos, hace un año el conjunto universitario forzó la prórroga en el Palacio en un final de partido épico. En plena reconstrucción de su plantilla, con la llegada de Kaiser Gates -recientemente renovado hasta 2027 tras su lesión de rodilla- y con Caupain o Todorovic en la rampa de salida, el Barça tuvo que vencer a los de Sito Alonso en un tiempo extra al que se llegó con un triple de Radebaugh sobre la bocina tras recorrer todo el campo desde el saque de fondo.

Sin embargo, el equipo azulgrana se acabó imponiendo en esos cinco minutos en los que el UCAM no pudo contar con varios jugadores importantes eliminados por faltas, como Ennis o Hakanson (90-95).

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, antes de un partido en el Palacio. / ACB Photo - Emilio Cobos

Un año antes, en la histórica temporada 2023-2024, donde el UCAM alcanzó las finales de la ACB ante el Real Madrid, el conjunto universitario mostró una excelsa solidez como local durante toda la liga regular y fruto de ellos es que consiguió vencer junto al calor de su público a rivales como el propio club azulgrana.

En esa ocasión, un inmenso Rodions Kurucs, actual jugador del Baskonia, cerró el desenlace con grandes acciones de nivel, una de ellas un posteo en la pintura, para acabar logrando la victoria (82-73).

En las temporadas 2022-2023 y 2021-2022, el Barça fue el que se adjudicó los triunfos en Murcia, al igual que el año pasado, mientras que en la 2020-2021, en un partido que se disputó sin público por las restricciones del coronavirus, el UCAM Murcia acabó ganando (77-73) con 27 puntos de un Jordan Davis que hace unas semanas se desvinculó del Grupo Caesa Cartagena, de Primera FEB.

Mismo objetivo que buscará este domingo la plantilla de Sito Alonso, que se espera que tan solo cuente con la baja de Moussa Diagne, debido a la lesión en el pulgar de su mano izquierda, ante un Barça que viene de recuperar al alero Will Clyburn tras superar su lesión en el bíceps femoral que le ha tenido de baja durante seis semanas.

El regreso de Xavi Pascual al banquillo azulgrana después de una década, ha vuelto relanzar a un conjunto azulgrana que cuenta con un balance de nueve victorias y una sola derrota en las últimas 10 jornadas de la ACB. Esta reacción, que también se ha trasladado a una Euroliga en la que ayer se enfrentó al Olympiacos y marcha tercero, le ha permitido ser cabeza de serie en la Copa.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada. / ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

Posible cruce en el Roig Arena

Una cita, la que acogerá el Roig Arena, en la que se podría cruzar de nuevo con el UCAM Murcia en los cuartos de final el próximo 20 de febrero. Y es que universitarios y azulgranas se enfrentarán ese día si el Baskonia vence al Dreamland Gran Canaria en su partido aplazado el próximo 8 de febrero. Una victoria del equipo canario supondría que los de Sito Alonso afrontasen ese partido ante La Laguna Tenerife, al actuar el club murciano como cabeza de serie en ese caso.

En caso de verse las caras con el Barça, sería la segunda ocasión en la que el UCAM se enfrentarse a los azulgranas en este torneo tras las semifinales de la edición de 2022 de Granada.

Howard Sant-Roos durante el encuentro en Polonia ante el Trefl Sopot. / FIBA EUROPE CUP

"No podemos concentrarnos solo en la Copa"

Con cinco partidos en apenas 14 días por delante todavía hasta el Rogi Arena, el equipo murciano tratará de imponerse y brindarle una nueva alegría a sus aficionados en una temporada en la que ya ha superado varios récords y ha firmado su mejor balance histórico en una primera vuelta.

«Esta primera vuelta ha sido muy buena, hemos entrado a Copa del Rey, estábamos entre los primeros cuatro, incluso tuvimos oportunidad de ser primeros en la Liga cuando jugamos contra el Real Madrid, veo al equipo muy bien, muy motivado», explicó el alero Howard Sant-Roos ante los medios de comunicación y añadió que «estos partidos son los más importantes, no podemos concentrarnos únicamente en la Copa y empezar a perder por dejar todo atrás. Debemos hacer nuestro trabajo todo el tiempo, y no solo pensar en que todo lo demás no importa».

El equipo universitario logró imponerse en el Palau Blaugrana esta temporada, cuando Joan Peñarroya todavía estaba como técnico. «Esta vez el Barça tiene otra mentalidad, el entrenador nuevo le ha dado algo que les faltaba. Tenemos que llevar nuestro baloncesto a la cancha, pero necesitamos mantenerlo durante los cuarenta minutos», dijo el jugador cubano.

«Hasta ahora hemos conseguido imponer nuestro juego por fragmentos en el partido y es lo que más nos está hiriendo, debemos ser mucho más constantes e intentar controlar los cuarenta minutos. Sobre todo, de ahora en adelante que cada partido cuenta», concluyó Sant-Roos.