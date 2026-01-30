Fútbol
Un inofensivo FC Cartagena cae ante el Hércules
El cuadro de Raúl Guillén, que sigue el partido desde la grada debido al bloqueo federativo, pierde en el Rico Pérez
Dos penaltis en la segunda mitad dan la ventaja a un Hércules que no inquieta a Lucho García
Nueva derrota del FC Cartagena. Y ya van tres. Malas sensaciones las que deja el tramo final de partido después de competir bien al Hércules fuera de casa. El equipo de Raúl Guillén, que no se pudo sentar en el banquillo debido al bloqueo federativo del club que no permite tramitar su licencia, tuvo sus momentos en el partido. La falta de mordiente arriba cuesta la derrota al cuadro cartagenero.
Dos penaltis, cometidos por el debutante Eneko Ebro y el veterano Nacho Martínez, dan la victoria a un Hércules que fue mejor, pero que no supo definir sus jugadas durante el partido. Desde los once metros, Fran Sol definió en ambas ocasiones, en el 83 y en el 91, para darle el triunfo a los suyos. El conjunto alicantino supera al Cartagena en la clasificación y se lleva el golaveraje particular.
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Los agricultores cortan el tráfico en la A-30 con panales de abejas
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región de Murcia
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un ladrón que intentó acceder a su coche
- El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera
- Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia