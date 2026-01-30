Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un inofensivo FC Cartagena cae ante el Hércules

El cuadro de Raúl Guillén, que sigue el partido desde la grada debido al bloqueo federativo, pierde en el Rico Pérez

Dos penaltis en la segunda mitad dan la ventaja a un Hércules que no inquieta a Lucho García

Kevin Sánchez protege un balón ante un rival

Kevin Sánchez protege un balón ante un rival / Prensa FC Cartagena

Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

Nueva derrota del FC Cartagena. Y ya van tres. Malas sensaciones las que deja el tramo final de partido después de competir bien al Hércules fuera de casa. El equipo de Raúl Guillén, que no se pudo sentar en el banquillo debido al bloqueo federativo del club que no permite tramitar su licencia, tuvo sus momentos en el partido. La falta de mordiente arriba cuesta la derrota al cuadro cartagenero.

Dos penaltis, cometidos por el debutante Eneko Ebro y el veterano Nacho Martínez, dan la victoria a un Hércules que fue mejor, pero que no supo definir sus jugadas durante el partido. Desde los once metros, Fran Sol definió en ambas ocasiones, en el 83 y en el 91, para darle el triunfo a los suyos. El conjunto alicantino supera al Cartagena en la clasificación y se lleva el golaveraje particular.

