Un inofensivo FC Cartagena cae ante el Hércules

Nueva derrota del FC Cartagena. Y ya van tres. Malas sensaciones las que deja el tramo final de partido después de competir bien al Hércules fuera de casa. El equipo de Raúl Guillén, que no se pudo sentar en el banquillo debido al bloqueo federativo del club que no permite tramitar su licencia, tuvo sus momentos en el partido. La falta de mordiente arriba cuesta la derrota al cuadro cartagenero.

Dos penaltis, cometidos por el debutante Eneko Ebro y el veterano Nacho Martínez, dan la victoria a un Hércules que fue mejor, pero que no supo definir sus jugadas durante el partido. Desde los once metros, Fran Sol definió en ambas ocasiones, en el 83 y en el 91, para darle el triunfo a los suyos. El conjunto alicantino supera al Cartagena en la clasificación y se lleva el golaveraje particular.