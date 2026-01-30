Ciclismo
La Fundación Camino de la Cruz, presente en la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
El maillot de la clasificación de los sprint especiales lucirá el lema ‘Camino de la Cruz de Caravaca’
La Fundación Camino de la Cruz de Caravaca refuerza su compromiso con el deporte de élite en la 46ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. La mítica ronda murciana recupera su formato de dos etapas que se disputarán los días 13 y 14 de febrero, y contará con la participación de equipos de primer nivel mundial, un objetivo largamente buscado por la organización y que marca un nuevo impulso para la ronda murciana. El primer día terminará en las instalaciones de GOBIK, en Yecla, mientras que la segunda jornada tomará la salida desde la ciudad de Murcia.
En el acto de presentación del maillot de la clasificación de los sprint especiales, que lucirá el lema ‘Camino de la Cruz de Caravaca’, estuvieron presentes el director de la Vuelta Ciclista Paco Guzmán, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Caravaca, José Fernández Tudela, la gerente de la Fundación Camino de la Cruz, Lourdes Aznar y María José Moreno de Limcamar.
Guzmán quiso agradecer la implicación de la Fundación Camino de la Cruz en la prueba y anunció la participación del ciclista caravaqueño Álvaro García del equipo Word Tour NSN Cycling Team, como uno de los componentes de la selección española sub-23. También confirmó que el británico Tom Pidcock estará en la salida de Cartagena como líder del Pinarello- Q36.5.
La colaboración entre la Fundación y la organización de la carrera consolida a la Región de Murcia como un referente internacional
La colaboración entre la Fundación y la organización de la carrera consolida a la Región de Murcia como un referente internacional del ciclismo y el turismo religioso.
