FC Cartagena: La ‘Era Guillén’ se estrena en el siempre duro Rico Pérez

El FC Cartagena afronta esta noche (21:15 horas, Teledeporte) una nueva jornada liguera. El conjunto albinegro visita el Rico Pérez para medirse al Hércules en un partido marcado por el ruido, la incertidumbre y un inesperado giro de guion en el banquillo. Todo ello, además, con el añadido de que el club vuelve a ser noticia fuera del césped tras confirmarse el bloqueo de sus derechos federativos, un nuevo contratiempo institucional que vuelve a agitar el día a día de la entidad.

La semana ha sido especialmente convulsa en Cartagonova. El pasado martes, Alejandro Arribas decidió poner fin en persona a la etapa de Javi Rey como entrenador del primer equipo. Una decisión que se veía venir desde la derrota en Villarreal y que evidenció la falta de sintonía entre el técnico gallego y la nueva estructura del club, tanto en la directiva como en la dirección deportiva. Aquella rueda de prensa fue el punto de no retorno y cerró una etapa que nunca terminó de asentarse.

Con apenas unos días de margen y sin tiempo para grandes revoluciones, el FC Cartagena se presenta en Alicante con un nuevo rostro al frente del banquillo. Raúl Guillén, hasta ahora técnico del filial, asume de manera interina las riendas del primer equipo. Cartagenero, conocedor de la casa y del contexto, dirige por primera vez al equipo de su ciudad y al club de su vida en un escenario exigente y ante un rival histórico que también busca estabilidad en la categoría.

Alejandro Arribas, con el teléfono en mano, en el Alcorcón-FC Cartagena / LOF

El reto no es menor. Guillén hereda un equipo con dudas, con decisiones pendientes y con la necesidad urgente de ofrecer una imagen competitiva lejos de casa. El Hércules, empujado por su afición y por la tradición del Rico Pérez, espera a un Cartagena herido pero peligroso, consciente de que los partidos en escenarios así suelen exigir algo más que orden táctico.

Un once lleno de incógnitas

Si algo rodea el estreno de Raúl Guillén es la incertidumbre. Su rueda de prensa, además tampoco ayudó en exceso para intuir lo que va a hacer el preparador portuario. El once inicial del FC Cartagena es, a estas horas, un auténtico misterio. El técnico debe tomar varias decisiones clave en apenas unos entrenamientos, comenzando por la portería. Javi Rey optó durante la temporada por la alternancia bajo palos y, tras el error cometido por Iván Martínez en la última jornada, Lucho García cuenta con muchas opciones de regresar a la titularidad esta noche.

Otra de las grandes incógnitas pasa por el sistema. Guillén debe decidir si mantiene la defensa de tres centrales con la que terminó la etapa anterior o si apuesta por volver a una línea de cuatro, una variante que podría dar mayor solidez y claridad al equipo en fase ofensiva.

Un momento del FC Cartagena - Hércules de la primera vuelta. / Loyola Pérez de Villegas

También está por ver qué peso tendrán los nuevos fichajes desde el inicio. En este apartado destaca especialmente el nombre de Yanis Rahmani. El extremo, autor de dos goles el pasado fin de semana, se ha convertido en tiempo récord en uno de los referentes ofensivos del equipo y todo apunta a que puede partir desde el once inicial. Su desborde y su capacidad para marcar diferencias son una de las grandes bazas albinegras en un duelo que exigirá personalidad.

Con un nuevo técnico, problemas institucionales de fondo y muchas preguntas aún sin respuesta, el FC Cartagena se mide al Hércules en una noche que puede marcar el rumbo inmediato del proyecto. Alicante dictará la primera sentencia del efecto Guillén.

Un 'regalo'

Raúl Guillén compareció ayer por primera vez como técnico interino del FC Cartagena, tras la destitución de Javi Rey el pasado martes y a solo un día del partido ante el Hércules en el Rico Pérez. El entrenador cartagenero explicó que todo se produjo de manera repentina. "Yo no sabía nada. Me comunicaron que la idea era que cogiera las riendas del primer equipo, de momento para el partido del Hércules", señaló.

Desde entonces, el trabajo ha sido intenso y contrarreloj. "Preparar al equipo al 100% para llegar en las mejores condiciones y hacer un gran partido en Alicante", marcó como prioridad. En ese sentido, Guillén destacó la respuesta del vestuario. "Me encontré un vestuario maravilloso, con muchas ganas de entrenar y competir", reconociendo también el vínculo existente con el anterior cuerpo técnico y agradeciendo el trato recibido por Javi Rey.

Raúl Guillén, actual entrenador del FC Cartagena. / Prensa FC Cartagena

Sobre la dinámica negativa de resultados, el técnico relativizó la situación. "El fútbol va de momentos puntuales y a veces la moneda cae de un lado o de otro", apuntó, insistiendo en que el equipo mantiene una idea clara y que no habrá cambios drásticos. "Va a salir un equipo muy reconocible", aseguró, aunque con "dos o tres ideas claves" trabajadas durante la semana.

En el plano personal, Guillén no ocultó la emoción que supone sentarse en el banquillo del Cartagena once años después con un técnico de la tierra. “Es un sueño hecho realidad”, afirmó. “Hemos mamado mucho esto, sabemos lo que se siente estando en la grada”. El entrenador subrayó el orgullo y la responsabilidad que asume: “Me iré orgulloso del trabajo, con resultado positivo o negativo, porque esto es un regalo para mí”.

De cara al duelo ante el Hércules, Guillén espera un partido exigente y competitivo, en el que será clave “sufrir juntos” y mostrarse sólidos para tener opciones de sumar los tres puntos en Alicante.