La Carrera de la Mujer 2026 alcanza las 1.500 inscritas

Con paso firme avanza la undécima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026. Cuando aún resta más de un mes para que se cierre el plazo para poder inscribirse, ya son 1.500 las participantes que han reservado su dorsal y que, por tanto, estarán el domingo 8 de marzo, a partir de las diez de la mañana, en la Plaza de la Cruz Roja para afrontar el recorrido de cinco kilómetros que se puede realizar tanto andando como corriendo.

La cita, como ya es tradicional, está obteniendo una respuesta masiva de la sociedad regional. Mujeres de diferentes puntos de la Comunidad Autónoma, incluso de las vecinas Alicante y Albacete, ya tienen reservado su dorsal. El límite está en cinco mil y el plazo estará abierto hasta el martes 3 de marzo, pero debido al ritmo de inscritas, se agotarán antes de tiempo. Por ello, si estás interesada en participar, no hay tiempo que perder.

También a un buen ritmo avanzan las inscripciones en la segunda edición de la Carrera Infantil, que se disputará también el domingo 8 de marzo a partir de las doce de la mañana en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja. Ya son más de cien los dorsales reservados de los quinientos que pone a disposición la organización.

Imagen del Parque de La Noria de Thader, donde se entregarán los dorsales y la bolsa de la corredora. | L.O. / L.O.

Thader acoge la entrega de dorsales

El Centro Comercial Thader de Murcia, en Churra, acogerá este año la entrega de dorsales y la bolsa de la corredora. Los horarios serán el jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00; el viernes 6 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y el sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Las inscritas tanto en la prueba absoluta -a partir de 12 años de edad- como en la infantil -hasta 11 años- podrán recoger el kit completo. Las primeras recibirán el dorsal chip, la camiseta conmemorativa y la bolsa con todos los obsequios de los patrocinadores. En el caso de la segunda, recibirán el dorsal y el domingo, en la línea de meta, recibirán los regalos a la conclusión de la prueba.

La Carrera de la Mujer, que se disputa desde hace once años en Murcia con motivo del Día Internacional de la Mujer, está organizada por el Diario La Opinión, que cuenta con la colaboración de las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma. La dirección deportiva correrá a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

Cartel de la undécima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia / Joaquín Vallés

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ o en la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/. Por su espíritu abierto e inclusivo, se podrá realizar tanto andando como corriendo, dando así oportunidad a mujeres de todas las edades a ser parte de esta gran fiesta.