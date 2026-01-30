Fútbol
Adrián Colunga: “Sabéis perfectamente lo que se necesita, pero yo no ficho”
El técnico del Real Murcia se muestra crítico con las decisiones del club en el mercado invernal a tres días del cierre
Tensa rueda de prensa la ofrecida esta mañana por Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, antes del choque de este fin de semana frente al Teruel. El técnico ha sido escueto en sus respuestas sobre el momento que atraviesa su equipo, firme sobre la exigencia del club y crítico con lo respectivo al mercado. “Puedo dar una opinión, pero los que fichan son otras personas”, ha comentado.
Ha hecho un repaso el asturiano sobre el estado físico de la plantilla, que cuenta con las bajas de Alberto González por sanción y Héctor Pérez y Diego Piñeiro por lesión. “Hay jugadores que están tocados. No recuperamos a nadie para esta semana. Esperemos que llegue Moyita y Óscar Gil está perfectamente”, ha adelantado.
El gesto del entrenador ha empezado a torcerse con las preguntas sobre los resultados. “Al equipo sólo le pasa que perdió”, ha asegurado. “Se han perdido dos partidos. Es lo que hay. Cuando ganamos hablo de mejorar cosas y cuando se pierde parece que es la hecatombe porque la exigencia es ganar siempre”, ha expresado. “Los resultados pueden ser una llamada de atención a los jugadores, pero los chicos siempre han entrenado bien y sabemos dónde estamos”, ha reiterado.
El cuadro grana se mide al Teruel en la Pinilla y, pese a que Colunga acepta que será complicado, no admite excusas. “Lo de la guerra es un tópico. Es verdad que va a ser complicado por el tiempo, por el perfil de equipo, que aprieta mucho, que se cierra bien atrás y que es muy intenso. Pero es un partido de fútbol”, ha zanjado. “El clima es para los dos y el césped también. Su única ventaja es jugar en casa”, ha apuntado.
No ha querido comentar nada sobre el cambio en el banquillo del FC Cartagena después de que Raúl Guillén, técnico del filial, haya tomado las riendas del rival regional. No obstante, ha sido crítico con el mercado del Real Murcia. “Lleváis viendo al equipo desde el principio. Sabéis perfectamente cómo jugamos y qué se necesita. Yo me dedico a entrenar y no ficho. Puedo dar una opinión, pero no ficho. Los que fichan son otras personas”, ha expresado.
Por último, el entrenador ha desvelado que cuenta con Alex Schalk a pesar de los rumores sobre su salida y su desaparición de las convocatorias. “Ahora mismo, es jugador del club. Fin”.
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Los agricultores cortan el tráfico en la A-30 con panales de abejas
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región de Murcia
- El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera
- Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia
- Nuevo proyecto integral en la carretera de Alcantarilla, que se despedirá del carril bici