Real Murcia: Alberto González, lesionado y sancionado

Muchos se sorprendieron el pasado domingo cuando vieron a Alberto González formando parte de la convocatoria del Real Murcia para su partido ante el Algeciras. Pero el central grana, lesionado, no estaba en la lista de Adrián Colunga para sumar minutos; el capitán murcianista tenía otra misión. Y la cumplió en el minuto 57. En ese instante, Alberto González salió del banquillo para protestar una decisión del colegiado, y Roberto Gonzalo Sánchez no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla. Esa cartulina es la quinta que recibe el asturiano en lo que va de curso, por lo que no podrá jugar en el choque de este domingo ante el Teruel, partido que de todas maneras no iba a poder disputar por lesión.

Con esta ‘jugada’ el Real Murcia consigue que Alberto González cumpla ciclo en un tramo en el que está lesionado, por lo que cuando reciba el alta médica regresará al equipo sin la carga de las tarjetas. El duelo ante el Teruel será el segundo que se pierda de forma consecutiva el asturiano por unos problemas físicos que podrían tenerle hasta dos meses fuera. El objetivo del club es que pueda estar preparado para ser titular en el derbi frente al FC Cartagena en Nueva Condomina, partido fijado para el fin de semana del 22 de febrero -todavía no hay confirmación de fecha y hora-.