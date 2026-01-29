Raúl Guillén: “Esto es un regalo para mí”

Raúl Guillén vivió este jueves su primera comparecencia ante los medios como técnico interino del FC Cartagena, apenas dos días después de la destitución de Javi Rey y a las puertas del compromiso de mañana en el Rico Pérez frente al Hércules. El entrenador cartagenero reconoció que todo se precipitó “una cosa tras otra”, pero dejó claro desde el primer momento que su único objetivo es “preparar al equipo al 100% para llegar en las mejores condiciones y conseguir los tres puntos”.

Guillén explicó cómo recibió la llamada del club tras una semana de contactos habituales con la dirección deportiva. “Yo no sabía nada”, insistió, hasta que el miércoles fue citado en el estadio y se le comunicó que asumiría las riendas del primer equipo, al menos para el partido de Alicante. Desde entonces, el trabajo ha sido contrarreloj. “En la primera noche, sin parar, informarme de todo del Hércules y sacar el plan de partido con lo que ya había trabajado el equipo”, relató.

Raúl Guillén dirige su primer entrenamiento con el FC Cartagena / Prensa FC Cartagena

En cuanto al vestuario, el técnico interino destacó la actitud del grupo pese al cambio en el banquillo. “Me encontré un vestuario maravilloso, con muchas ganas de entrenar y de competir”, afirmó, reconociendo también el lógico “duelo” por la marcha de Javi Rey, con quien quiso tener palabras de agradecimiento por el trato recibido. “Yo soy una pieza más de este engranaje que trata de sumar y ayudar lo máximo posible”, añadió.

Sobre la mala dinámica de resultados, Guillén relativizó los números y apeló a los momentos del fútbol. “Esto va de momentos puntuales y a veces la moneda cae de un lado o de otro”, señaló, recordando que con pequeños detalles el equipo podría estar en una situación muy distinta. En lo táctico, no se esperan grandes revoluciones: “Va a salir un equipo muy reconocible, con lo que ha hecho durante toda la temporada”, aunque sí con “dos o tres ideas claves” trabajadas en estos días.

Pero si hubo un momento especialmente emotivo fue cuando se le preguntó por lo que supone ser cartagenero y sentarse en el banquillo del FC Cartagena once años después. “Es un sueño hecho realidad”, confesó. Guillén recordó su etapa como aficionado en la grada y la carga emocional de dirigir ahora a jugadores a los que animaba. “Sabes lo que se siente estando en la grada porque hemos mamado mucho esto”, dijo, antes de subrayar el orgullo y la responsabilidad que asume. “Yo este trabajo lo hago, lo realizo y cuando terminemos el partido me iré orgulloso del trabajo, con resultado positivo o negativo… porque esto es un regalo para mí”.

De cara al choque ante el Hércules, Guillén anticipó un partido exigente ante “un equipo muy bueno”, en el que el Cartagena tendrá que “sufrir juntos” y ser sólido atrás para tener opciones. “Estamos muy confiados de que vamos a hacer un gran partido allí”, concluyó el técnico, centrado exclusivamente en Alicante y en dar el primer paso de su breve pero intensa etapa al frente del primer equipo albinegro.