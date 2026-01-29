El intenso sprint del UCAM Murcia hasta el Roig Arena: 5 partidos en 14 días

Tan cerca y tan lejos. Ese es el sentimiento actual en un UCAM Murcia CB que se encuentra a punto de afrontar una de las grandes citas de la temporada con su participación en la Copa del Rey de Valencia. Sin embargo, hasta saltar al Roig Arena el próximo 20 de febrero, el calendario tiene reservado un frenético sprint al conjunto universitario con cinco partidos en apenas dos semanas.

O lo que es lo mismo, un encuentro cada tres días antes de la que será su tercera presencia en una Copa ACB de las últimas cinco ediciones. No puede poner todavía la mirada en la capital del Turia un UCAM Murcia que no quiere perder la concentración ni despistarse lo más mínimo durante estos 14 días en los que tendrá que disputar tres partidos de la Liga Endesa y dos jornadas para cerrar el Top-16 de la FIBA Europe Cup.

Empezando por este domingo, al recibir al Barça en el que será el primer duelo de la segunda vuelta de la Liga Endesa para los de Sito Alonso (19.00 horas, DAZN). Al hecho de que uno de los clubes más potentes de la competición visite el Palacio, también se le añade el aliciente de que los azulgranas pueden ser el rival del UCAM Murcia en los cuartos de final de la Copa. Y es que todo dependerá de si el Baskonia gana al Dreamland Gran Canaria en su partido aplazado el próximo 8 de febrero. En caso de que el equipo vitoriano pierda ese duelo, el rival en la Copa del Rey para el UCAM será La Laguna Tenerife al actuar los murcianos como cabezas de serie.

El regreso de Xavi Pascual al banquillo ha cambiado la cara por completo a un Barça que ha llegado a encadenar diez victorias consecutivas en la ACB, antes de su derrota precisamente ante el cuadro tinerfeño la pasada jornada, y para la cita en Murcia puede recuperar a jugadores importantes como el caso del alero Will Clyburn, quien entrará progresivamente en el equipo azulgrana tras superar una lesión en el bíceps femoral que le ha tenido de baja algo más de un mes.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido en Málaga. / ACB Photo/Mariano Pozo

Con los deberes hechos en Europa

Dos días después de medirse a los azulgranas, el martes 3 de febrero, el UCAM, después de sellar su clasificación a las eliminatorias en Hungría, tiene la posibilidad de cerrar la primera plaza de su grupo en la FIBA Europe Cup al recibir al Trefl Sopot polaco en el Palacio (20.30 horas). Y es que una victoria le otorgaría matemáticamente la primera plaza a falta de una jornada, es decir, jugaría su partido de vuelta de los cuartos de final en casa ante el segundo clasificado del grupo L (Pallacanestro Reggiana o KK Bosna).

Tras este duelo, el equipo de Sito Alonso se medirá en Lugo el próximo sábado 7, a las 21.00 horas, a un Breogán que ya le superó en el Palacio y al que intentará vencer en su primera salida de la segunda vuelta. Después pondrá rumbo a Alemania, para enfrentarse al Rostock Seawolves el miércoles 11 de febrero, en un partido en el que podría no jugarse nada si gana al Trefl Sopot, para después recibir en el Palacio -el sábado 14 de febrero- a un Recoletas San Pablo Burgos, que acaba de incorporar al pívot Augusto Lima, en plena lucha por escapar de los puestos de descenso como última parada antes de poner rumbo a Valencia y el posterior parón por las Ventanas FIBA.

Kelan Martín, del UCAM Murcia, anotó 15 puntos ante el Falco Vulcano. / FIBA EUROPE CUP

Reparto de rotaciones y cargas físicas

Así pues, el UCAM llegará a la gran cita del Roig Arena después de afrontar tres jornadas en la Liga Endesa y dos encuentros en la FIBA Europe Cup, donde puede apostar en la competición europea por rotaciones diferentes y reparto de cargas físicas de sus jugadores más importantes al tener prácticamente los deberes hechos. Así como también puede ayudarle en caso contrario, como acoplar y poner a punto a un Kelan Martin, que empieza a ganar protagonismo en los planes de Sito Alonso, y alcanzar un nivel de influencia en el juego aún mayor de cara a Valencia.