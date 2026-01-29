¿A qué hora juega Carlos Alcaraz las semifinales del Abierto de Australia contra Zverev?

Carlos Alcaraz se enfrenta a Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia 2026. Después de romper su techo histórico en la competición, el de El Palmar afronta su penúltimo desafío en busca el único 'Major' que hasta la fecha se le resiste.

Después de batir en tres sets al ídolo local Álex de Miñaur (7-5, 6-3 y 6-1), las sensaciones con las que Alcaraz afronta las semifinales no pueden ser mejores. El actual número 1 del mundo está desplegando una de sus versiones más demoledoras en el Melbourne Park, dejando por el camino a cinco rivales sin ceder una sola manga.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026 será Alexander Zverev, el número 3 del ranking ATP. El alemán viene de eliminar a Learner Tien, una de las grandes sorpresas de la presente edición del 'Major' australiano.

En caso de alcanzar la gran final, Carlos Alcaraz tendrá que medir sus fuerzas ante uno de los dos rivales más temibles del circuito. El rival del murciano en el partido por el título saldrá del cruce entre Jannik Sinner, vigente campeón del torneo, y Novak Djokovic, jugador que más Grand Slams ha conquistado en la historia.

¿A qué hora juega?

El partido de Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev en semifinales del Open de Australia 2026 se disputará en la madrugada de este jueves 29 al viernes 30 de enero a partir de las 4:30 horas (CET).

¿Dónde se puede ver?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.