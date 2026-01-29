ElPozo y la selección de fútbol, unidos hasta 2030

La camiseta roja de la selección española y las batas blancas de los más de 6.000 trabajadores de ElPozo Alimentación caminarán juntas, al menos, hasta el año 2030. Alhama de Murcia, en concreto la sede de la empresa cárnica, fue este jueves el escenario elegido para presentar un acuerdo de patrocinio que une a una de las marcas con mayor presencia en los hogares españoles con el principal símbolo deportivo del país, tanto en su versión masculina como femenina.

El convenio, que se extenderá desde 2026 hasta 2030, permitirá a ElPozo acompañar a la selección en el Mundial 2026, la Eurocopa 2028 y sobre todo, en el Mundial 2030 que se celebrará, entre otros países, en España. Un vínculo “360 grados”, tal y como destacaron los responsables de la compañía alhameña, que irá mucho más allá de la presencia en la camiseta: televisión, redes sociales, publicidad exterior, productos licenciados, merchandising y acciones de hospitalidad formarán parte de una alianza pensada a largo plazo.

Encuentro previo entre Rafael Louzán, José Miguel Monje Carrillo y representantes de ElPozo Alimentación / Israel Sánchez

Desde la empresa murciana subrayaron que la unión “solo puede funcionar”, al juntar “a la mejor selección del mundo con la marca de mayor penetración en el hogar español”. Una apuesta que refuerza el histórico compromiso de ElPozo con el deporte —presente en múltiples disciplinas como es el fútbol sala, el fútbol femenino, las motos con Acosta y Aldeguer y el tenis con Carlos Alcaraz— y que ahora encuentra en el fútbol, y en la selección nacional, su escaparate más ambicioso.

Una relación que vuelve 26 años después y mira al futuro con ambición

El acuerdo supone también el regreso de ElPozo Alimentación al patrocinio de la selección española, 26 años después de aquella primera etapa que acompañó a la Roja en la Eurocopa del año 2000. Entonces, con José Antonio Camacho al frente, el fútbol español aún vivía lejos de la hegemonía actual. Hoy, el contexto es bien distinto, y así lo reconocieron tanto desde la empresa como desde la Real Federación Española de Fútbol.

Juan Antonio Cánovas Fuertes, director general adjunto de ElPozo y nieto del fundador, destacó el valor de “exportar al mundo no solo productos, sino el orgullo de España”, mientras que Rafael Fuertes puso el acento en los valores compartidos entre la marca y la selección: honestidad, humildad, integridad y compromiso. “La marca España se sostiene sobre tres pilares: cultura, deporte y gastronomía. Nosotros representamos uno de ellos”, afirmó, con un objetivo claro: llevar el jamón español al mundo con la misma naturalidad con la que el sushi conquistó Occidente.

Acuerdo ElPozo Alimentación y la selección española de fútbol / Israel Sánchez

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, agradeció la confianza de una “gran empresa líder en España” y subrayó el orgullo de sumar sinergias con una marca nacida en la Región de Murcia, pero con proyección global. “Cuando la selección sale al campo no lo hace sola, sale acompañada de todo un país”, afirmó, convencido de que esta alianza será clave en el camino hacia las grandes citas que vienen.

Desde Alhama de Murcia, ElPozo y la selección española han dado un paso firme hacia el futuro. Un acuerdo que une industria y deporte.