Las deudas vuelven a maniatar al FC Cartagena

No pasa por buenos tiempos el Fútbol Club Cartagena. Herencia de la gestión de Paco Belmonte y Duino Inversiones, la nueva directiva, comandada por Alejandro Arribas, no recibe más que disgustos y malas noticias. Una tras otra. Y es que, solventados los impagos con los futbolistas de temporadas anteriores que habían denunciado ante la AFE, le sobreviene al club portuario otra deuda. La que mantiene con el lateral Ríos Reina. Si no le pone remedio, no podrá volver a fichar el conjunto albinegro en este mercado de invierno que finaliza el próximo día 2 de febrero y, lo que es más grave: no podrá tramitar la licencia de un nuevo entrenador que sustituya al recién cesado Javi Rey.

A inicios de enero saltó la noticia. El FC Cartagena, que había tenido impagos a su plantilla en la temporada anterior, veía suspendidos sus derechos federativos por la intermediación de la Asociación de Futbolistas Españoles y la Real Federación Española de Fútbol. Con deudas, no se puede fichar. Es la penalización a pagar por no estar al día con los jugadores. No obstante, poca culpa tenían de ello los actuales gestores del cuadro albinegro. Las deudas tenían fecha de la pasada temporada.

Solucionado ese escenario previo pago a futbolistas como El Jebari o Julián Delmás, la AFE confirmó el cobro y la RFEF levantó el castigo. Así pudieron ser inscritos los primeros fichajes de invierno del Cartagena: Eneko Ebro, Benito Ramírez, Jean Jules y Yanis Rahmani. No obstante, no contaba el equipo de Arribas con la deuda sobre el lateral José Ríos Reina, quien siguió otro cauce para reclamar su dinero.

El sevillano, que firmó por el Cartagena en el verano de 2024, se marchó en febrero de 2025 despedido del club por motivos disciplinarios. Fue la forma que encontró Paco Belmonte de hacer ‘hueco’ en su esquilmada masa salarial. El futbolista no denunció a través de las Comisiones Mixtas de la AFE, sino que lo hizo por vía judicial.

En los tribunales se acordó el pago íntegro del salario del futbolista por parte del FC Cartagena. Pago que ya debía haberse producido y que no se ha ejecutado. Por eso, el exjugador albinegro puso en conocimiento de la RFEF su situación y la federación ha actuado bloqueando de nuevo la tramitación de licencias del FC Cartagena a cinco días de que finalice el mercado de invierno.

¿Qué implica esto?

Al igual que ocurría con las deudas aprobadas por las Comisiones Mixtas de la AFE, el acuerdo de cobro incumplido por el Cartagena ha provocado la suspensión de derechos federativos. Por lo tanto, no puede el Cartagena inscribir jugadores ni entrenadores. Esto es especialmente relevante a pocos días de finalizar el periodo de traspasos de invierno en el que el club portuario se fijaba la meta de mejorar el equipo. Además, el reciente despido de Javi Rey como entrenador deja al club en una delicada situación: o paga la deuda con Ríos Reina o no podrá inscribir a ningún entrenador, incluido Raúl Guillén, quien se mantiene en régimen de interinidad pese a contar con la licencia de entrenador UEFA Pro, apta para entrenar en Primera RFEF.

Víctor Alonso, que acompañó a dos de los fichajes de invierno en su presentación, comentó este tema en rueda de prensa. «Este es el Cartagena que hemos heredado y tenemos que afrontar las situaciones. Vamos a intentar solventarlo para fichar y, si no podemos, es lo que hay», expresó.

«Si queremos fichar a un entrenador, tenemos que solventar la situación. Tenemos una carencia de dos semanas, que son las que podemos estar sin entrenador según la legislación, pero al final hay que tramitar una licencia», explicó con seguridad.

Sobre el resto de operaciones, Alonso expresó que «las negociaciones están a expensas de solventar el obstáculo. Tenemos que estar preparados para cristalizar las operaciones si lo levantamos», concluyó el director general del Fútbol Club Cartagena.

Noticias relacionadas

Primer entrenamiento de Raúl Guillén

El técnico cartagenero del FC Cartagena B, Raúl Guillén, estuvo este miércoles al mando de su primera sesión de entrenamiento con la primera plantilla albinegra. Sabe que dirigirá al equipo en Alicante frente al Hércules, pero no está planteado que se quede en el banquillo. Sólo resultados extraordinariamente buenos lo mantendrían al frente. Junto a él se pudo ver a Miguel Prada, segundo entrenador de Javi Rey que permanecerá en el cuerpo técnico albinegro hasta final de temporada pese a la marcha del técnico gallego.