Las ayudas de la Comunidad al Real Murcia y al Cartagena, embargadas

El 9 de octubre del pasado año la Comunidad anunciaba una ayuda de 150.000 euros para los dos equipos murcianos de Primera RFEF. Tanto FC Cartagena como Real Murcia percibirían cada uno una subvención de 75.000 euros, cantidad que les permitiría paliar parte de los gastos derivados de la actividad competitiva, como desplazamientos o alojamientos... Más de tres meses después, ni albinegros ni murcianistas han ingresado en sus arcas esa cantidad. Y tampoco lo van a hacer en las próximas fechas. Y es que nada más liberarse la ayuda, la Comunidad veía cómo esas subvenciones destinadas a los dos principales clubes de la Región eran embargadas a consecuencia de distintas deudas.

El embargo de esos 75.000 euros no pilla a nadie por sorpresa en el Cartagonova. Y es que Paco Belmonte ha abandonado el club albinegro dejando una deuda de casi 4 millones de euros, como reconocía Alejandro Arribas hace unas semanas, de los que 1,5 son con Hacienda.

Se esperaba en el Cartagonova

Esas cantidades pendientes a la Agencia Tributaria hacen que cualquier ingreso que tenga que percibir el FC Cartagena de administraciones públicas como de la Federación Española sean embargados inmediatamente. Ya explicó Víctor Alonso, director general del club, la situación en la rueda de prensa que confirmaba la llegada definitiva de Arribas. «Estamos en contacto con Hacienda para regularizar la situación, somos conscientes y queremos arreglarla. Tenemos un volumen importante y ellos nos impiden acceder a otros ingresos, para nosotros es una prioridad pero no se va a poder corregir de un día para otro. Lo que sí podemos conseguir es que colaboremos con ellos para reducirla y que no nos hagan mucho daño para que no haya embargos», embargos como el ejecutado sobre la subvención de 75.000 euros dada por la Comunidad.

Sorpresa en el caso grana

La sorpresa en San Esteban llegaba al conocer que los embargos no solo afectaban al FC Cartagena. Y es que, según ha podido saber esta redacción, el Real Murcia tampoco podrá percibir el dinero que le correspondía de esta novedosa subvención.

Pocos meses le ha durado a Felipe Moreno la alegría de escapar de los embargos. Fue en julio de 2024 cuando el presidente grana hacía frente a la deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, frenando lo que llevaba años siendo una sangría y abriendo la puerta a entrar en la ruleta de las subvenciones. De ahí que en octubre de 2025 la Comunidad le otorgase esa ayuda de 75.000 euros.

Pero, al igual que en el caso del FC Cartagena, ese dinero público no llegará a las arcas de Nueva Condomina. Y es que en los últimos meses los granas tienen varios frentes abiertos por deudas, por lo que el embargo puede ser por parte de la Agencia Tributaria o por parte de los juzgados.

Como reconocía el propio Felipe Moreno en octubre de 2025, Hacienda reclama ahora el pago de los intereses generados a lo largo de los últimos años, cantidad que podría ascender a los 4 millones. Además, está el problema de las derrotas judiciales que en los últimos meses ha sufrido el Real Murcia. Fue el caso de despido improcedente del extécnico Mario Simón, al que había que pagar unos 24.000 euros; o los 65.000 que tiene que abonar a Fibranet por impagos del alquilar de la tienda que el Real Murcia tenía en el centro.