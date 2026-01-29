Adrián Hernández antes de enfrentarse a su ex: “Voy a luchar, voy a matar y voy a bregar por el Águilas, como antes lo hice por el Yeclano"

El próximo domingo el entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, tiene una cita diferente. El preparador murciano visita el estadio de La Constitución, la que ha sido su casa en los últimos cuatro años. Sobre esa vuelta al campo yeclano, Adrián Hernández decía que va a ser un partido “de sentimientos encontrados", añadiendo que "ahora mismo yo voy a luchar, voy a matar y voy a bregar por el Águilas, pero durante cuatro años lo hice para Yecla".

El preparador del Águilas conoce muy bien el ambiente de La Consitución, tal y como dijo en rueda de prensa, explicando que se imagina "más o menos, el recibimiento que podemos tener". "Al final hemos ido mucho tiempo líderes y eso al final también genera que los equipos tengan ganas de meterte mano, además, el campo lo conozco perfectamente, vamos a ver cómo sale", añadía.

Para lograr un resultado positivo eá stconvencido de que su equipo tiene que “estar mucho más concentrados que hemos estado en estas primeras partes y que no dure durante todo el partido, los partidos hay que madurarlos, pero hay que salir también en la primera parte con el colmillo afilado, con el machete y yo creo que nos está faltando un poco eso y llevar el plan de partido no solamente durante 45 minutos, sino durante los 95, que es para lo que trabajamos”.

Sobre el partido que espera, Adrián Hernández explicaba que “lo mismo un partido en primera parte donde hay más desgaste, donde hay más trabajo, que un partido en la segunda parte donde a lo mejor ya es menos táctico". "Se producen más improvisaciones, más alegría o una defensa más ultranza dependiendo de cómo vaya el resultado", continuaba, diciendo que "yo creo que nos está faltando en la primera parte ser un poco más agresivos”. "Vamos a un campo muy diferente a lo que es jugar en el Rubial y si no salimos concentrados, nos venimos muy vacunados”.

A la espera del debut de Boris

Un partido que puede ser propicio para que Boris Koussa debute en el equipo inicial. “Boris es un jugador que te puede jugar en todos los escenarios, un jugador que te puede jugar en campos grandes, un jugador que te puede jugar en campos pequeños, evidentemente por el hecho de las dimensiones ahí nos puede aportar en según qué cosas”, decía Adrián Hernández, aunque reconoce que tiene otros delanteros que también pueden aportar. "Igual que lo puede hacer Kevin, igual que puede hacer Chris, Castelo, que yo creo que está entrando bien al grupo y lo utilizaremos, si no de inicio, en segunda parte”.

Sobre el Yeclano apunta que le tiene mucho respeto: “Es un equipo muy difícil, es un equipo con buenos jugadores, que ha perdido jugadores, pero también ha incorporado a otros que le están aportando y la verdad que es un equipo que en su casa, creo que es junto con el Antoniano el mejor local, entonces como salgamos en la actitud de algunos otros partidos, en la primera parte ya estaremos fuera del partido”. Insistía el técnico costero que “tenemos que salir mucho más concentrados y saber de la dificultad que tiene el sacar allí puntos".

Pero Adrián Hernández ya sabe lo que es ganar en La Constitución. Según recordaba, lo ha hecho “dos o tres veces, con el Churra y con el Murcia.

Noticias relacionadas

Sobre la clasificación dijo que “si salimos con vida en el mes de febrero, aquí vamos a 2, 3, 4 puntos, de 5 incluso, estoy convencido, creo que este mes es un mes de rodaje, de rodaje aunque estemos rodados, estoy convencido de que como salgamos con vida vamos a ser muy fuertes, muy fuertes dentro de unas semanas".