Thader acogerá la entrega de dorsales de la Carrera de la Mujer

El Centro Comercial Thader de Murcia, en Churra, acogerá la entrega de dorsales y la bolsa de la corredora de la undécima edición de la Carrera de la Mujer, que se celebrará el domingo 8 de marzo con salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja, junto al Jardín Chino. Durante tres jornadas, el jueves 5 de marzo, solo por la tarde, y el viernes 6 y el sábado 7 en horario matinal y vespertino, las inscritas tanto en la prueba absoluta -a partir de 12 años de edad- como en la infantil -hasta 11 años-, que se disputará por segundo año consecutivo, podrán recoger el kit completo.

Thader se suma este año a una prueba lúdico deportiva`que se puede realizar andando y corriendo en un recorrido de cinco kilómetros. El centro comercial, además, está preparando diversas actividades para animar la entrega de dorsales. En la Plaza de la Noria, con fácil acceso para todas, se encontrarán los stand para recoger el kit completo con el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa y otros obsequios de los patrocinadores. Los horarios serán el jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00; el viernes 6 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y el sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Las 6.500 plazas de aparcamiento con las que cuenta son gratuitas. Todas las participantes que se inscriben de otras localidades de fuera de Murcia y también de las pedanías tendrán de esta forma fácil acceso, además de poder disfrutar de todas las oportunidades que ofrece el centro comercial y de ocio, donde hay tiendas de ropa deportiva, moda, supermercados, restauración y cines, entre otros servicios.

Inscripciones a ritmo veloz

Cinco mil dorsales son los que ofrece la organización de la Carrera de la Mujer, que se disputa desde hace once años en Murcia con motivo del Día Internacional de la Mujer bajo la organización del Diario La Opinión, que cuenta con la colaboración de las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma. La dirección deportiva correrá a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ o en la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/. Y si no quieres quedarte sin poder participar, no demores tu inscripción en una cita que volverá a llegar cargada de regalos para las participantes y, por supuesto, una camiseta conmemorativa. Por su espíritu abierto e inclusivo, se podrá realizar tanto andando como corriendo, dando así oportunidad a mujeres de todas las edades a ser parte de esta gran fiesta.

Fachada del Centro Comercial Thaer / L.O.

A partir de las diez de la mañana del 8 de marzo de 2026, en la Plaza de la Cruz Roja, frente al Jardín Chino, donde estará también ubicada la meta y el hospitality donde posteriormente habrá actuaciones y se procederá a la entrega de premios, se disputará una carrera consolidada. El recorrido se desarrollará por el entorno del río Segura y el barrio del Infante, por avenidas grandes y adecuadas para una cita con cinco mil participantes. A lo largo del mismo también habrá puntos de animación para hacer más amena la prueba. Las inscripciones se pagarán solo por TPV y la organización, para agilizar las de colectivos y grupos numerosos, pone a disposición de los mismos el email info@babelsport.com a través del que podrán canalizar las mismas.

Habrá premios para las tres primeras clasificadas tanto en la clasificación absoluta como en las categorías Júnior (12 a 20 años), Senior (21 a 34), Veterana A (35 a 39), Veterana B (40 a 49), Veterana C (50 a 59), Veterana D (60 a 69) y Veterana E (a partir de 70). También se entregarán los premios a la mujer más veterana en la línea de meta, gimnasio o centro deportivo más numeroso, centro de la mujer o asociación, club de atletismo o asociación deportiva, empresa y centro educativo.

El Centro Comerial Thader / L.O.

También la mañana del 8 de marzo, a partir de las doce, se disputará la segunda Carrera Infantil, para la que la organización pone a disposición un máximo de 500 dorsales. Con el fin de promover la igualdad desde temprana edad, participarán conjuntamente niñas y niños, con pruebas de 0 a 5 años (200 metros), 6 a 8 (500) y 9 a 11 (1.000) en un recorrido con salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja, junto al Jardín Chino. No será competitiva y todos los participantes recibirán diversos obsequios de los patrocinadores, así como una medalla conmemorativa y un diploma.

Noticias relacionadas

Para participar en la misma también habrá que registrarse. El dorsal también se podrá retirar el jueves 5 , el viernes 6 y el sábado 7 de marzo, en los mismos horarios que la prueba absoluta, mientras que los obsequios se entregarán al cruzar la línea de meta.