La RFEF bloquea la tramitación de licencias al FC Cartagena

Esta vez no ha sido la Asociación de Futbolistas Españoles -AFE-, sino directamente la Real Federación Española de Fútbol la que ha tomado medidas contra el FC Cartagena. De nuevo, el equipo cartagenero vuelve a ver sus derechos federativos suspendidos debido a los impagos como ya le sucedió a principios de enero. Una vez saldada la deuda con los jugadores que denunciaron al club mediante las Comisiones Mixtas de la AFE, ahora ha sido otra situación la que ha sobrevenido a la entidad albinegra. Ríos Reina, que emprendió acciones legales contra el club por vía judicial, ha informado a la federación de un nuevo incumplimiento del FC Cartagena y la RFEF responde con un bloqueo federativo.

El exjugador del FC Cartagena, que disputó en las filas albinegras media temporada de la 24-25 antes de ser despedido por motivos disciplinarios, denunció al club por impagos por vía judicial y, tras alcanzar un acuerdo de cobro, el equipo portuario ha incumplido y la Federación Española ha actuado. No denunció el futbolista a través de las Comisiones Mixtas de la AFE, por lo que su caso no constaba en el plazo de invierno. Curiosamente, Reina se ejercita con las sesiones de AFE para futbolistas sin equipo desde que abandonó el FC Cartagena.