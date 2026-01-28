El Real Murcia, obligado a hacer una remontada sin precedentes

El Real Murcia regresa hoy al trabajo para comenzar a preparar su próximo compromiso liguero, que se disputará el domingo a las 12:00 horas en el campo del Teruel. Una semana más de entrenamientos marcada por la necesidad de reaccionar tras una dinámica que ha vuelto a enfriar el ambiente en Nueva Condomina. Dos derrotas consecutivas y un solo triunfo en lo que va de 2026 han rebajado notablemente el entusiasmo.

El equipo grana continúa pagando un inicio de temporada desastroso, aquel que llevó al club a ocupar el farolillo rojo bajo la dirección de Joseba Etxeberria. La destitución del técnico vasco y la apuesta por Colunga, entonces entrenador del filial, supuso un giro radical. El Real Murcia cambió su cara, encadenó resultados positivos y se metió de lleno en la pelea por la parte alta, devolviendo la ilusión a una afición castigada por demasiados años de frustración.

Sin embargo, ese impulso inicial parece haberse frenado con la llegada del nuevo año. El objetivo marcado al inicio del curso —el primer puesto y el ascenso directo— se ha convertido en una empresa casi utópica. A falta de más de media temporada, el Real Murcia se encuentra ya a 12 puntos del líder tras 21 jornadas, una distancia que, a la vista de los precedentes, roza lo insalvable.

El discurso interno del club empieza a girar hacia un objetivo más prudente: asegurar una plaza de ‘play off’ y llegar a él en las mejores condiciones posibles. No es una renuncia, sino una adaptación forzada por la crudeza de los números.

Adrián Colunga / Israel Sánchez

La historia, en contra

Las estadísticas de la Primera Federación son demoledoras para el Real Murcia. En las cuatro temporadas de vida de la categoría, ningún equipo que a estas alturas —jornada 21— estuviera a 12 puntos del líder ha conseguido acabar ascendiendo de manera directa. Es más, solo dos de los ocho líderes que encabezaban la clasificación en ese momento terminaron proclamándose campeones de grupo.

Uno de esos casos fue el Castellón en la temporada 2023-2024 en el grupo II. El otro, la Cultural Leonesa el pasado curso en el grupo I. En el resto de ocasiones, los equipos que lideraban la tabla acabaron jugando el ‘play off’, confirmando lo traicionera que resulta esta categoría.

Los precedentes de remontadas existen, pero ninguna alcanza la magnitud de la que necesitaría el conjunto murcianista. En el primer año de la categoría, Racing de Santander y Andorra lograron el ascenso directo cuando en la jornada 21 estaban a tres y dos puntos del líder, respectivamente. En la temporada 22-23, el Racing de Ferrol remontó ocho puntos al Alcorcón y el Amorebieta seis al Eldense. Distancias importantes, sí, pero lejos de los 12 puntos que separan ahora al Real Murcia de la cabeza.

El ejemplo más reciente al que podría aferrarse el murcianismo es el del Ceuta la pasada campaña. El caudro caballa estaba a nueve puntos del Antequera y acabó campeón gracias a una gran segunda vuelta y al desplome del líder. Aun así, ni siquiera ese caso alcanza la exigencia de la gesta que necesitaría ahora el Real Murcia. Además de que este Sabadell se parece poco al Antequera del curso pasado.

La historia, por tanto, no solo no ayuda, sino que refuerza la idea de que el ascenso directo exigiría romper un techo que nadie ha atravesado antes.

Noticias relacionadas

Se alcanzan los 19.000 abonados

El Real Murcia sigue encontrando refugio en su gente. Pese al bache deportivo que atraviesa el equipo, con dos derrotas consecutivas que han frenado su progresión en la tabla, la respuesta de la afición vuelve a ser ejemplar. El club grana ha superado ya la barrera de los 19.000 abonados, una cifra que confirma que el murcianismo está más vivo que nunca.La campaña de abonos, bajo el lema ‘Del Real Murcia y Mientras Todo Llega…’, ha vuelto a marcar un hito histórico gracias a la incorporación de más de 1.000 nuevos abonados de cara a la segunda vuelta del campeonato.