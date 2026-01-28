Murcia, entre las cuatro capitales españolas del maratón

Solo hay cuatro maratones en España con la etiqueta Label de la Federación Internacional de Atletismo. Y una de ellas, por primera vez en su historia, será la de Murcia, que se disputará este domingo con más de 11.000 participantes, entre los que habrá 2.200 extranjeros de 81 países. El trabajo realizado por el Club Murcia Challenge desde que asumió la organización de una cita que nació por el entusiasmo de un grupo de aficionados al running, ha convertido a la capital de la Región con su TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida en un referente nacional y mundial.

En la presentación oficial llevaba a cabo en el Edificio Moneo del Ayuntamiento, a unos metros de donde estará la línea de meta, en la Plaza del Cardenal Belluga, frente a la Catedral, los organizadores han desgranado las cifras de una cita consolidada con salidas para las distancias de maratón (42,195 metros), media maratón (21,097) y 10 km, donde atletas de élite y otros populares, que solo tienen el afán de acabar y recibir su medalla de finisher, se unirán por un día. La ciudad recibirá durante el fin de semana a unos 15.000 turistas, convirtiéndose así en un acontecimiento no solo deportivo, sino también de promoción exterior. “Ya forma parte de la identidad deportiva de la ciudad de Murcia, que se consolida entre las grandes maratones con un crecimiento tanto en calidad y como en cantidad”, ha dicho el concejal de Deportes del consistorio, Miguel Ángel Noguera, institución que se ha implicado junto a la Comunidad Autónoma para hacer más grande la prueba.

Feria del Corredor y Gastronómica en el Auditorio Víctor Villegas

Son varias novedades las que presenta la cita en esta ocasión. La primera es su inclusión en el calendario internacional, lo que ha provocado que unos cincuenta atletas de élite hayan elegido Murcia para intentar mejorar sus marcas personales. Y es que el recorrido, totalmente llano, además de las condiciones climatológicas, convierten esta maratón en ideal para lograrlo.

Además, la Feria del Corredor, que estará abierta el viernes y el sábado a diez de la mañana a ocho de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas, también ha crecido, atrayendo a grandes marcas a presentar sus productos. Y como complemento también habrá una Feria Gastronómica, coordinada por el chef murciano Juan Antonio Salmerón.

Los organizadores también han convocado un año más la Mini Maratón, una actividad que se llevará a cabo el sábado por la mañana, a partir de las doce en el Auditorio Víctor Villegas, que tiene como finalidad promocionar el deporte desde la infancia. Y para ello han regalado unos mil dorsales, además de haber realizado conferencias en centros escolares. “Todo ello ha convertido la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida en evento estratégico con proyección exterior de un nivel impresionante”, comentó el director general de Deportes, Fran Sánchez, quien animó a la ciudadanía a “salir a la calle para animar a todos los participantes”.