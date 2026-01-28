La Media Maratón Ciudad de Lorca se reinventa

La Media Maratón Ciudad de Lorca, organizada por la Asociación Deportiva Eliocroca, la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Lorca y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), afronta su trigésimo novena edición con importantes novedades. El cambio de fecha del otoño a la primavera, la inclusión en el Campeonato Regional de Media Maratón por clubes, el aumento de los premios en metálico y la incorporación de nuevas distancias dentro de la conocida como Carrera saludable. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas; el presidente de la A.D. Eliocroca, Antonio García, y el responsable de la sección de Atletismo de la entidad deportiva, Domingo Navarro, han presentado el renovado evento deportivo que tendrá lugar el próximo 19 de abril con salida y meta en la Avenida Europa y el circuito habitual por las avenidas Juan Carlos I, calle Jerónimo Santa Fe, Avenida Adolfo Suárez y Plaza del Trabajo, en el barrio de La Viña.

La principal novedad de esta edición es el cambio de fecha de la carrera del mes de noviembre al mes de abril con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y ofrecer una experiencia más favorable tanto para los corredores como para el público. Este nuevo emplazamiento en el calendario responde a una apuesta estratégica por el crecimiento del evento y su consolidación dentro del circuito de pruebas atléticas del sureste español.

La segunda de las novedades viene ligada al cambio de fecha y es la incorporación de la prueba del Campeonato Regional de Media Maratón por clubes, una inclusión que no ha sido posible en años anteriores por celebrarse la media lorquina al final de la temporada.

Más premios en metálico

Otra de las novedades es el incremento de los premios en metálico. En este sentido, la organización mantiene su firme compromiso con el alto nivel competitivo de la prueba. Los tres primeros puestos de la clasificación absoluta, tanto en hombres como en mujeres, estarán premiados con 800, 500 y 300 euros, siempre que se logren marcas por debajo de 1h07’ en hombres y 1h16’ en mujeres, respectivamente. En caso de no alcanzarse estos tiempos, se percibirá el 60% del premio. Además, se otorgará un incentivo especial de 2.500 euros a quien consiga batir el récord del circuito homologado, actualmente en manos de Joseph Kipkogei Bwambok (1h02’25”, 2010) en hombresy Yenesia Centeno (1h13’25”, 2007) en mujeres.

Carrera saludable

Junto a la tradicional Media Maratón, la organización incorpora este año nuevas distancias de 7 y 14 kilómetros, integradas dentro de la denominada carrera saludable. Esta ampliación del programa permite abrir la participación a un mayor número de corredores, fomentando el atletismopopular y la práctica deportiva entre distintos perfiles y niveles. La 38ª edición mantiene la categoría Militar masculina y femenina para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

La edición de 2026 tendrá un significado especial al celebrarse en el año del 50 aniversario de la Asociación Deportiva Eliocroca, un club histórico estrechamente vinculado al desarrollo del deporte en la ciudad y responsable de la organización de la Media Maratón desde el año 1995, tras recoger el testigo del Regimiento de Infantería ‘Mallorca XIII’, fundador de la prueba.

La carrera arrancará a las nueve y media de la mañana y los corredores de la distancia de Media Maratóndispondrán de un máximo de 2 horas y 30 minutos para completarla. La organización ha dispuesto servicios de guardarropía, aseos y duchas en el Complejo Deportivo Felipe VI, así como áreas de estacionamiento hasta las 14.30 horas. Además, la prueba contará con el apoyo de la Policía Local, Protección Civil y voluntarios que trabajarán para garantizar el buen desarrollo del evento.

Las inscripciones para participar ya están abiertas en las plataformas de la FAMU y en asuspuestos.com con diferentes cuotas de inscripción según fecha, siendo la más económica la establecida hasta el próximo 22 de febrero.