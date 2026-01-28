Kaiser Gates, una renovación de 'riesgo' en el UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB ha decidido renovar a Kaiser Gates, quien no podrá jugar este temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior y un esguince leve de ligamento lateral interno en una de sus rodillas, para una campaña más, las 2026-2027. El club, pese a que el jugador ha sufrido dos lesiones importantes desde que llegó a España en agosto de 2024, está convencido de que su recuperación será total y por eso ha decidido ofrecerle una renovación que el ala pívot estadounidense ha aceptado.

Gates llegó hace justo un año al UCAM procedente del Joventut de Badalona, donde se había quedado sin sitio tras sufrir una lesión en el tobillo derecho en noviembre de 2024. El conjunto catalán le sustituyó por Sam Dekker, quien ofreció un rendimiento inmediato, y al tener los dos pasaporte extracomunitario, cuando se recuperó el hoy jugador del UCAM Murcia, decidió cortar su contrato, apareciendo entonces el club murciano, que estaba teniendo problemas en el puesto por la irregularidad de Vladimir Brodziansky.

Kaiser Gates, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / Israel Sánchez

El ‘efecto Gates’ revitalizó al UCAM Murcia, quien no atravesaba un buen momento antes de su llegada. Debutó en la decimoctava jornada contra el Barça y firmó su mejor actuación personal frente al Leyma Coruña (22 puntos). En total, en los 15 encuentros -se perdió dos por molestias en una rodilla- que disputó con los universitarios, firmó unos promedios de 25:40 minutos, 10,6 puntos con un 41% de efectividad en los lanzamientos triples, y 7,2 rebotes. El club decidió el verano pasado ejecutar la opción que tenía en su contrato para renovarle por una campaña más.

Pero en la pretemporada 2025-2026 los problemas físicos volvieron a aparecer. Gates no pudo jugar ni un solo amistoso por molestias en una rodilla y se rompió en un entrenamiento días antes de la previa de la Basketball Champions League que el equipo disputó en Bulgaria. A su regreso a Murcia, el diagnóstico fue claro y el jugador tuvo que pasar por el quirófano, diciendo adiós a la actual campaña.

Pese a ese historial de problemas físicos, el UCAM Murcia ha decidido ahora renovar su contrato. Se trata de la segunda operación de este tipo que realiza el club con la campaña en curso. La primera fue la del joven sueco Will Falk, quien prolongó su compromiso hasta 2028.

Abonos para la Copa

Noticias relacionadas

Asimismo, el UCAM Murcia CB pone hoy a la venta un cupo de abonos para poder presenciar la Copa del Rey de Valencia, donde el equipo estará por cuarta vez en su historia. A partir de las 13:30 horas, a través de la web oficial del club (www.ucamdeportes.com/ucamcb), accediendo al apartado ‘Experiencias’, se ofertarán unos seiscientos abonos. A los mismos tendrán acceso solo aficionados que tengan el carné del club de esta temporada, y cada uno de ellos podrá adquirir hasta un máximo de cuatro. Los más baratos cuestan entre 155 y 225 euros, pero el club ha informado que hay de varias categorías.