Las infantiles del Hozono Jairis lanzan un calendario por la Copa

El equipo infantil femenino del Hozono Global Jairis participará del 26 al 29 de marzo en Tarragona en la Minicopa de la Liga Femenina Endesa. Y para costear el desplazamiento, las jóvenes jugadoras han tenido la iniciativa de lanzar un calendario solidario al precio de cinco euros. Ellas mismas son las protagonistas y han contado con la colaboración de las jugadoras de la primera plantilla, que en las mismas fechas defenderán el título alcanzado hace un año en Zaragoza.

La Minicopa es una de las citas más importantes del calendario formativo del baloncesto femenino nacional. Reúne a las mejores formaciones de los clubes de la máxima categoría. El Hozono Global Jairis ya conoce a sus rivales en esta primera fase y se prepara para medirse a Movistar Estudiantes, CB Islas Canarias e Innova-TSN Leganés. Por ello, las jugadoras del Hozono Jairis Clínica San Basilio han ideado esta iniciativa con el fin de ayudar a sus tutores legales con los gastos que ocasiona. Con un precio simbólico de 5 euros por unidad, el calendario recoge imágenes de las jugadoras de la plantilla profesional con las del equipo infantil, y puede adquirirse a través del enlace chat.whatsapp.com/Bnwv4fEJxdSEbtuqlXdPDx.

Vero Alcaraz, entrenadora del equipo, destacó la importancia de esta campaña no sólo por el aspecto económico, sino también por el valor formativo que tiene para las jugadoras participar en un torneo de primer nivel: «Es una oportunidad única para crecer como deportistas y personas», dice.