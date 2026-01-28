El FC Cartagena destituye a Javi Rey y sube a Raúl Guillén

La noticia cayó como un rayo en el Cartagonova. Sonora e inesperada. Javi Rey, destituido como entrenador del Fútbol Club Cartagena. Aunque el técnico gallego estaba en el foco por los malos resultados cosechados desde noviembre, la decisión de mantenerlo tras la derrota en Castellón contra el Villarreal B parecía determinar que seguiría hasta el final de la temporada. Más aún, con los problemas económicos del club. No obstante, la relación entre el entrenador y la nueva directiva no era la mejor y el partido frente al Europa en casa ha sido el detonante para este cambio de rumbo en el banquillo.

Siete meses. Doscientos ocho días. Veintitrés partidos ha durado Javi Rey en el cargo. Más que el ‘Pitu’ Abelardo, más que Jandro Castro y más que Guillermo Fernández, sus tres predecesores en la banda del Cartagonova. Parecía que con el descenso de categoría y con las ideas de Javi Rey se había encontrado la estabilidad necesaria para el proyecto, pero no ha dado con la clave el orensano. Porque la clave del proyecto no está en su entrenador desde hace mucho tiempo.

Javi Rey firmó con una entidad que ha cambiado mucho en apenas medio año. Tanto, que ha cambiado incluso de dueño. El gallego se adhirió a un club comandado por Paco Belmonte convencido por Manolo Breis. Ninguno de los dos sigue hoy en la empresa. Su unión con los anteriores gestores y su distanciamiento de los actuales le ha costado el puesto de cara a la segunda vuelta.

Estaba unido Rey a Belmonte y Breis y nunca lo escondió. De hecho, lamentó su marcha cuando toda la parroquia albinegra la celebraba. «La despedida de Belmonte y Breis ha sido dura, difícil y triste», comentó en su momento. La incertidumbre en la compraventa afectó al vestuario, que exigió «estabilidad» en palabras de su capitán Nacho Martínez y del propio entrenador. Aunque llegó la estabilidad, la brecha estaba ahí.

Así se hizo patente en Castellón, cuando Javi Rey criticó públicamente las decisiones de la directiva antes de jugar contra el Villarreal B el pasado 16 de enero. «No tenemos extremos. No viajaron por decisión del club y tuvimos que jugar con cinco defensas porque no tenía jugadores de banda», comentó. «Es un poco contradictorio. Yo soy trabajador del club y respeto las decisiones que toma el club. Las acato, pero es difícil venir con 14 jugadores», añadió.

Entonces, no llegó su destitución cuando todo el mundo la esperaba. Tuvo una oportunidad más Javi Rey frente al Europa. Su planteamiento, similar al del partido en Castellón y sin extremos pese a contar con los fichajes de invierno, fue la gota que colmó el vaso. Pese a la reacción del equipo y el empate final, la decisión ha sido la de resolver el contrato del preparador orensano.

Así lo anunció el conjunto portuario a través de sus canales oficiales: «El FC Cartagena ha tomado la decisión de resolver el contrato de Javi Rey como entrenador del primer equipo. Desde el FC Cartagena queremos agradecer a Javi Rey su entrega y compromiso desde que llegó a nuestra entidad, además de su trabajo y profesionalidad. Así como le deseamos toda la suerte tanto en su futuro personal como en el profesional».

Rey llegó para pelear por el ascenso, pero sólo mantuvo el ritmo de la cabeza de la tabla durante los primeros dos meses. En sus últimos trece partidos, incluída la Copa frente al Valencia, sólo ha logrado tres victorias cosechando un bagaje de 12 puntos sobre 39 posibles. Insuficiente para perseguir el objetivo marcado por el club.

Se marcha Javi Rey con el equipo en undécima posición. No muy lejos del play off, que está a cuatro puntos, pero sí lejísimos del primer puesto que otorga el ascenso directo, a catorce unidades.

A Rey ‘muerto’, rey puesto

Con el anuncio de la destitución de Javi Rey también llegó su sustituto. Raúl Guillén, entrenador del FC Cartagena ‘B’, se hará cargo de los entrenamientos de forma interina y también dirigirá al equipo en Alicante este próximo viernes contra el Hércules. Cumple así el entrenador cartagenero el sueño de alcanzar el primer equipo. Debutará en Primera RFEF.

Noticias relacionadas

Savo giro de los acontecimientos, el entrenador del segundo equipo no se mantendrá en el banquillo de la primera plantilla. La dirección deportiva albinegra ya maneja candidatos para quedarse con el banquillo del equipo. Mientras llega la decisión, Raúl Guillén podría estar más de dos semanas ya que su licencia para entrenar equipos de Primera RFEF así se lo permite.