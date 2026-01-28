Eneko Ebro y Benito Ramírez prometen "humildad" y "trabajo" para el FC Cartagena

Esta tarde se ha producido la segunda presentación de jugadores del mercado de invierno. Si ayer fue el turno de Jean Jules y Yanis Rahmani, hoy les ha tocado a Eneko Ebro y Benito Ramírez. El joven central ha expresado sus ganas por "darlo todo" con el FC Cartagena. El experimentado extremo ha apelado a la "tranquilidad" para voltear la situación negativa de resultados del equipo.

El primero en ponerse delante de los micros ha sido Ebro, quien recala como cedido desde el Bilbao Athletic y ha explicado así su llegada al Cartaonova. "Es la primera vez que salgo de casa. En busca de minutos. Lo afronto con humildad, responsabilidad y ganas de darlo todo para cumplir el objetivo", ha comentado. El vasco, que se define como "un central rápido, contundente y agresivo", ha desvelado que el grupo lo ha integrado de la mejor manera.

"No estaba teniendo minutos en el Bilbao Athletic y quería salir en enero. Salió la oportunidad de Cartagena y no lo dudé", ha añadido. "Es difícil entrar a mitad de año, pero no es un problema. Tengo humildad para trabajar y ganármelo", ha concluido el defensor.

Por su parte, Benito Ramírez, quien ya ha debutado con el equipo, ha asegurado que trabaja para encontrar su cien por cien. "Estoy trabajando por la mañana y por la tarde para estar lo antes posible al nivel físico de mis compañeros y poder ayudar", ha comentado.

Sobre su fichaje por el Cartagena, Ramírez ha contado que es una oportunidad que debía aprovechar. "Fui al extranjero y no salió bien. Hablé con Javi [Hernández] y Jero [Barrales] y se dio esta oportunidad. Es un proyecto bonito y esperemos que se cumpla en esta temporada", ha dicho. El motivo principal de firmar esta vinculación "a medio plazo" como comentó Víctor Alonso es la "estabilidad" y "un proyecto que me vuelva a motivar".