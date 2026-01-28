Fútbol
Eneko Ebro y Benito Ramírez prometen "humildad" y "trabajo" para el FC Cartagena
Los nuevos futbolistas, presentados esta tarde en el Cartagonova, muestran su predisposición para conseguir el objetivo del club
Esta tarde se ha producido la segunda presentación de jugadores del mercado de invierno. Si ayer fue el turno de Jean Jules y Yanis Rahmani, hoy les ha tocado a Eneko Ebro y Benito Ramírez. El joven central ha expresado sus ganas por "darlo todo" con el FC Cartagena. El experimentado extremo ha apelado a la "tranquilidad" para voltear la situación negativa de resultados del equipo.
El primero en ponerse delante de los micros ha sido Ebro, quien recala como cedido desde el Bilbao Athletic y ha explicado así su llegada al Cartaonova. "Es la primera vez que salgo de casa. En busca de minutos. Lo afronto con humildad, responsabilidad y ganas de darlo todo para cumplir el objetivo", ha comentado. El vasco, que se define como "un central rápido, contundente y agresivo", ha desvelado que el grupo lo ha integrado de la mejor manera.
"No estaba teniendo minutos en el Bilbao Athletic y quería salir en enero. Salió la oportunidad de Cartagena y no lo dudé", ha añadido. "Es difícil entrar a mitad de año, pero no es un problema. Tengo humildad para trabajar y ganármelo", ha concluido el defensor.
Por su parte, Benito Ramírez, quien ya ha debutado con el equipo, ha asegurado que trabaja para encontrar su cien por cien. "Estoy trabajando por la mañana y por la tarde para estar lo antes posible al nivel físico de mis compañeros y poder ayudar", ha comentado.
Sobre su fichaje por el Cartagena, Ramírez ha contado que es una oportunidad que debía aprovechar. "Fui al extranjero y no salió bien. Hablé con Javi [Hernández] y Jero [Barrales] y se dio esta oportunidad. Es un proyecto bonito y esperemos que se cumpla en esta temporada", ha dicho. El motivo principal de firmar esta vinculación "a medio plazo" como comentó Víctor Alonso es la "estabilidad" y "un proyecto que me vuelva a motivar".
- Murcia se prepara para el zarpazo de una nueva borrasca: viento, mala mar y lluvias desde este martes
- Molina de segura: una ciudad postapocalíptica
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia
- Murcia vive un 'éxodo' urbano: así ha cambiado la población en barrios y pedanías
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- Abusa sexualmente de un niño de 10 años en una pastelería de Murcia