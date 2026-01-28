Solo 40 aficionados del Lorca Deportiva podrán ver a su equipo en La Unión

La afición del Lorca Deportiva que cada domingo en mayor número está con su equipo ha mostrado su indignación ya que tan solo cuarenta aficionados podrán presenciar el partido del próximo domingo entre La Unión y el equipo lorquino. Este partido se jugará a las doce y media en el campo de césped artificial de Totana, Valverde Reina.

El equipo unionense, que entrena toda la semana en Málaga y tiene jugar sus partidos en la Región de Murcia, encontró acomodó en el Polideportivo totanero. Los aficionados lorquinos se habían empezado a preparar para asistir en masa a Totana cuya localidad dista de Lorca en treinta kilómetros.

La Unión a través de sus redes sociales informó el pasado lunes que por motivos de aforo del campo Valverde Reina, se veían obligados a no vender entradas al público visitante.

El malestar entre la afición lorquinista no se hizo esperar a pesar de que al día siguiente, el club unionense informó que hasta cuarenta aficionados podrán estar en la diminuta grada de la citada instalación.

Acevedo, novedad; Morros, baja

El técnico aguileño, Sebas López podrá contar para este partido con el extremo Juanma Acevedo tras cumplir un partido de sanción. Por acumulación de amonestaciones se perderá el partido el bullense, lateral zurdo, Morros.

En cuanto a posibles fichajes, el director deportivo, Peki, ha comentado que es muy posible que llegue un nuevo refuerzo antes de que acabe el plazo el próximo lunes. De ser así, un jugador con licencia sénior tendría que causar baja.

“Hemos tenido ofertas por algún jugador pero si sale alguien será de los no habituales”, ha comentado David Navarro.

Noticias relacionadas

El Lorca Deportiva ha incorporado en este mercado invernal al medio centro Dani García y al delantero Arruabarrena.